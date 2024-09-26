Завершилася 945 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Українські військові контролюють Вугледар, але туди намагаються прорватися російські ДРГ. У місті залишаються близько 100 людей, які навідріз відмовляються виїжджати.

🔸 У США працюють над розробкою "плану Б" для продовження надання військової допомоги для України на суму 5,9 млрд доларів до того, як закінчиться фінансування наприкінці місяця — пише Politico.

🔸 Кабмін затвердив нові розміри виплат у разі отримання інвалідності або загибелі українських військовослужбовців не у бойових діях. Так, у разі загибелі військового розмір одноразової грошової допомоги становить 2 млн 710 тисяч грн.

🔸 Мін'юст хоче конфіскувати "Миргородську", "Моршинську" та активи російських бізнесменів Михайла Фрідмана, Петра Авена, Андрія Косогова — вже подали відповідний позов до суду.

🔸 Президент Чехії заявив, що перемога над росією ціною знищення половини українського населення, напевно, не буде перемогою.

🔸 Франція найближчим часом підготує та повністю оснастить українську бригаду — повідомив Зеленський після зустрічі з Макроном.

🔸 "Якщо будуть атаки, ми повинні негайно втрутитися", — Дуда вважає, що на Заході повинні враховувати небезпеку можливого російського нападу на АЕС в Україні.

🔸 Мінцифри планує впровадити штучний інтелект у роботу держави — заявив міністр Михайло Федоров. 

🔸 Ердоган заявив, що членство України в НАТО не є питанням, з яким треба "поквапитись". Він також стверджує, що США та інші члени Альянсу не хочуть, щоб Україна вступила до НАТО.

🔸 США оголосили про виділення нового пакету військової допомоги Україні на суму $375 мільйонів, який включає артилерійські боєприпаси, ППО, протитанкові ракети та інше. Окрім того, Вашингтон незабаром планує оголосити про підтримку на ще $8 млрд, пише Reuters.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Сили оборони продовжують мужньо стримувати натиск російських окупантів.

Із початку доби відбулося 159 бойових зіткнень, противник завдав два ракетних удари із застосуванням чотирьох ракет, 59 авіаційних ударів із застосуванням 86 КАБів, більше 600 ударів дронами-камікадзе та здійснив близько 3,5 тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку відбулося три бойових зіткнення з російськими загарбниками. Усі атаки в районах Вовчанська та Тихого відбито українськими воїнами.

На Куп’янському напрямку противник дев’ять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Синьківки, Лозової та Кругляківки. Дві атаки тривають.

21 раз ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися в напрямку населених пунктів Греківка, Новосадове, Білогорівка, Зарічне та Ямпіль. Одинадцять атак противника нашим підрозділам вдалося відбити, ще десять бойових зіткнень тривають, ситуація напружена.

На Краматорському напрямку мали місце сім бойових зіткнень. Активність окупантів проявлялася в районах Григорівки, Часового Яру та Кліщіївки, всі спроби ворога покращити своє становище були зупинені українськими воїнами, триває бойове зіткнення поблизу Григорівки.

Ворог дев’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Від початку доби окупанти в районах населених пунктів Торецьк, Щербинівка та Неліпівка дев’ять разів отримали жорстку відсіч від наших захисників. Дві атаки тривають.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 53 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Новоторецька, Лисівки, Новогродівки, Гродівки, Селідового та Костянтинівки. Загалом, 47 атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще шість бойових зіткнень тривають. Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території.

За наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день втрати агресора на даному напрямку склали 345 осіб вбитими та пораненими. Знищено два танки, три артилерійські системи, 14 автомобілів, шість бойових броньованих машин, чотири мотоцикли та три багі. Окрім того, сім ББМ, дві ворожі гармати та десять автомобілів були пошкоджені.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 23 бойових зіткнення. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Цукурине, Гірник та Георгіївка. Підрозділи Сил оборони відбили 16 атак противника, сім атак тривають досі.

На Времівському напрямку відбулося вісім боєзіткнень. Сім ворожих штурмів зупинено в районах Вугледару та Водяного. Ще один бій триває. Ситуація контрольована Силами оборони України.

На Оріхівському напрямку чотири безуспішні атаки ворога відбито нашими оборонцями протягом дня, триває боєзіткнення поблизу Роботиного.

На Придніпровському напрямку наші воїни двічі відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по території росії. На даний час відомо про 15 авіаційних ударів із застосуванням 26 КАБ.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Сьогодні слід відзначити воїнів 68-мої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, які в надзвичайно складних умовах стримують атаки переважаючих сил противника, завдають йому непоправних втрат.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Більшість у світі розуміє, що стоїть на кону. Генеральна Асамблея висунула вимогу до Росії повернути Україні контроль над Запорізькою атомною електростанцією. Тільки тоді Європа та світ повернуться до реальної ядерної безпеки. Нещодавно я отримав іще одне тривожне повідомлення від нашої розвідки. Схоже, що Путін справді планує атаки на наші атомні електростанції та їхню інфраструктуру, щоб відімкнути станції від електромережі. За допомогою супутників, до речі, інших країн Росія отримує зображення та детальну інформацію про інфраструктуру наших АЕС".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!