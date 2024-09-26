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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 25 вересня 2024 року.

Завершилася 945 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Українські військові контролюють Вугледар, але туди намагаються прорватися російські ДРГ. У місті залишаються близько 100 людей, які навідріз відмовляються виїжджати.

🔸 У США працюють над розробкою "плану Б" для продовження надання військової допомоги для України на суму 5,9 млрд доларів до того, як закінчиться фінансування наприкінці місяця — пише Politico.

🔸 Кабмін затвердив нові розміри виплат у разі отримання інвалідності або загибелі українських військовослужбовців не у бойових діях. Так, у разі загибелі військового розмір одноразової грошової допомоги становить 2 млн 710 тисяч грн.

🔸 Мін'юст хоче конфіскувати "Миргородську", "Моршинську" та активи російських бізнесменів Михайла Фрідмана, Петра Авена, Андрія Косогова — вже подали відповідний позов до суду.

🔸 Президент Чехії заявив, що перемога над росією ціною знищення половини українського населення, напевно, не буде перемогою.

🔸 Франція найближчим часом підготує та повністю оснастить українську бригаду — повідомив Зеленський після зустрічі з Макроном.

🔸 "Якщо будуть атаки, ми повинні негайно втрутитися", — Дуда вважає, що на Заході повинні враховувати небезпеку можливого російського нападу на АЕС в Україні.

🔸 Мінцифри планує впровадити штучний інтелект у роботу держави — заявив міністр Михайло Федоров.

🔸 Ердоган заявив, що членство України в НАТО не є питанням, з яким треба "поквапитись". Він також стверджує, що США та інші члени Альянсу не хочуть, щоб Україна вступила до НАТО.

🔸 США оголосили про виділення нового пакету військової допомоги Україні на суму $375 мільйонів, який включає артилерійські боєприпаси, ППО, протитанкові ракети та інше. Окрім того, Вашингтон незабаром планує оголосити про підтримку на ще $8 млрд, пише Reuters.