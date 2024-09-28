На даний час відбулося 170 бойових зіткнень. Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, також ворог активний на Куп’янському, Лиманському та Времіївському напрямках.

За сьогодні противник завдав по території України 66 авіаційних ударів (задіяв, зокрема, більше 70 КАБ), використав для ураження 676 дронів-камікадзе. Здійснив понад 3700 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Харківському напрямку ворог шість разів атакував неподалік Вовчанська та Тихого. На даний час точиться 3 боєзіткнення. Ситуація контрольована.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 16 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Синьківки, Новоселівки, Глушківки, Кругляківки, Кучерівки та Лозової. Шість атак противника відбито Силами оборони. Бої продовжуються.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів в районах Греківки, Макіївки, Невського, Зарічного, Торського та Новосадового. Досі точиться два боєзіткнення, решту – наші воїни зупинили.

На Краматорському напрямку активність ворога вилилася в дев’яти бойових зіткненнях. Всі атаки поблизу Григорівки, Предтечиного, Часового Яру, Білої Гори та Ступочок захлинулися. Загарбники зазнали втрат.

На Торецькому напрямку наші війська відбивали сім атак противника поблизу Торецька, Щербанівки та Нью-Йорка. Всі атаки відбиті українськими воїнами.

Ворог 47 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку. Від початку доби окупанти в районах населених пунктів Воздвиженки, Новоторецького, Миколаївки, Гродівки, Новогродівки, Лисівки, Крутого Яру, Дачінського, Маринівки, Селидового та Новоторецького отримали жорстку відсіч від наших захисників. Дві атаки тривають.

Противник зазнає значних втрат. За попередньою інформацією, сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку більше 350 окупантів, 175 з них – безповоротно. Знищено п’ять артсистем, одинадцять бойових броньованих машин, дві БМ-21 “Град” та дев’ять одиниць автомобільної техніки. Також пошкоджено вісім одиниць автотехніки окупантів, сім артсистем, два танки та три бойові броньовані машини.

На Курахівському напрямку ворог 26 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявляв у районі Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки, де українські захисники відбили 23 атаки, три боєзіткнення тривають.

На Времівському напрямку наші війська відбили 11 атак противника поблизу Вугледару, Богоявленки, Водяного та Катеринівки.

Окупанти без успіху спробували провести три атаки на наші позиції на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках поблизу Новодарівки, Роботиного та Малих Щербаків. Отримали гідну відсіч.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Дві невдалі спроби штурмувати позиції українських воїнів було здійснено агресором протягом дня.

Сьогодні за ефективну та професійну бойову роботу слід відзначити воїнів 35-тої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського та 54-тої окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, які ефективно знищують ворога, завдають йому вагомих втрат у живій силі та техніці.