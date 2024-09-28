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Очікуваний наслідок епатажу.

Аргентинський воротар Еміліано Мартінес, який на клубному рівні виступає за бірмінгемську Астон Вілли, продовжує поповнювати власну колекцію трофеї у складі національної збірної.

Після тріумфу на чемпіонаті світу-2022 в Катарі та перемоги у Фіналіссімі-2023 над Італією, збірна Аргентини здобула ще й Копа Америка-2024 влітку цього року.

Усі ці події "Дібу" Мартінес святкував із трофеєм у руках, але при цьому демонструючи непристойний жест із піднесенням кубків на рівень власного паху.

Окрім цього, останній матч за його участі, проти Колумбії в рамках кваліфікації чемпіонату світу-2026 (1:2), завершився ударом на емоціях по обладнанню одного з операторів, тож у ФІФА нарешті з’явився привід розглянути дисциплінарні впровадження стосовно футболіста.

У підсумку, Аргентинська футбольна асоціація (AFA) отримала сповіщення про дискваліфікацію свого гравця строком на два матчі.

У керівному футбольному органі держави відреагували наступним чином: "Незважаючи на старання захисту гравця та Аргентинської футбольної асоціації, Дисциплінарна комісія керівного органу світового футболу прийняла наступне рішення:

"Еміліано Мартінес визнається відповідальним за свою образливу поведінку та порушення принципів чесної гри (ст. 13 CDF)".

Слід зазначити, що Аргентинська футбольна асоціація висловлює свою абсолютну незгоду з рішенням, прийнятим дисциплінарним комітетом ФІФА".

Таким чином "Дібу" пропускатиме наступні відбіркові матчі проти Венесуели (10 жовтня) та Болівії (16 жовтня).