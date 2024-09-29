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Португальця все влаштовує у Саудівській Аравії.

Зірковий нападник Кріштіану Роналду та саудівський Ан-Наср розпочали переговори щодо пролонгації контракту португальського футболіста. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 39-річному португальцю потрібна ігрова практика, оскільки він має намір зіграти на чемпіонаті світу 2026 року. Саудівський клуб гарантує йому стабільну гру у своєму складі.

Також зазначається, що обидві сторони дуже задоволені співпрацею між собою.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року.

Цього сезону Кріштіану Роналду відіграв за Ан-Наср сім матчів, забив шість голів та віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, що у разі, якщо Роналду виступить на чемпіонаті світу-2026, він встановить історичний рекорд, ставши першим гравцем, який взяв участь у шести різних чемпіонатах світу.