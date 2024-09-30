Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 29 вересня 2024 року.

Завершилася 949 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- У Генштабі підтвердили ураження арсеналу зброї з іранськими ракетами у волгоградській області рф.

- Зеленський про нові ядерні погрози Путіна: Він любить життя, має боятися її використати.

- Данія інвестує в оборонну промисловість України майже $630 млн.

- Внаслідок нічного удару КАБами по Запоріжжю поранені 11 цивільних.

- У Росії заявили про атаку 125 безпілотників. За даними російських телеграм-каналів, у Єйську Краснодарського краю біля військового містечка пролунали вибухи. Крім Краснодарського краю, вибухи були у Ростовській, Воронезькій, Волгоградській областях.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом, від початку доби відбулося 68 бойових зіткнень. Окупанти активно атакують на Покровському та Курахівському напрямках.

Також агресор не припиняє застосовувати артилерію та авіацію. Сьогодні від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 20 населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Крім цього, росіяни завдали авіаударів КАБами по Кучерівці, Шалигиному, Ободах, Есмані, Студенку та Рев’якиному.

На Харківському напрямку відбулося одне боєзіткнення. Противник штурмував оборонні рубежі наших підрозділів поблизу Вовчанська. Також загарбники завдали два авіаудари по Вовчанську та Муравському.

На Куп’янському напрямку з початку доби точилося шість боїв. Ворог проводив наступальні дії біля Вишневого, Кучерівки, Кругляківки та Лозової. На цей час продовжуються дві атаки окупантів.

На Лиманському напрямку відбулося сім бойових зіткнень. Противник штурмував неподалік Макіївки, Зарічного, Білогорівки та Невського, де наразі триває бій. Крім цього, загарбники запустили шість НАРів у район Новоєгорівки.

На Краматорському напрямку відбулося чотири боєзіткнення. Війська рф намагалися штурмувати наші позиції біля Часового Яру та Білої Гори, де досі продовжується одна атака. До того ж загарбники запустили 18 НАРів по Часовому Яру.

На Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій неподалік Щербинівки, Торецька та Неліпівки. Половину боєзіткнень завершено, три – тривають. Також авіація агресора скинула КАБи біля Катеринівки та Торецька, а також запустила 24 НАРи по Дружбі.

На Покровському напрямку противник здійснив 13 штурмових дій у районах населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Новоторецьке, Миколаївка, Лисівка та Селидове. Сили оборони України стримують натиск військ рф та відбили 11 атак, два бої – продовжуються. Втрати ворога на цьому напрямку уточнюються.

На Курахівському напрямку загарбники атакували 17 разів поблизу Цукуриного, Олександрополя, Георгіївки, Богоявленки, Катеринівки та Костянтинівки. Тринадцять спроб просунутися відбито, чотири – ще тривають.

На Времівському напрямку противник 11 разів штурмував наші позиції біля Вугледара, Богоявленки, Катеринівки та Єлизаветівки. Дев’ять боїв завершено, два – досі тривають. Крім цього, залучивши авіацію, загарбники били НАРами у райони населених пунктів Рівнопіль, Новодарівка та Золота Нива.

На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення. Ворог проводив наступальні дії у районі Новоданилівки. Також противник завдав три авіаційні удари по Запоріжжю та Малій Токмачці.

На інших напрямках оперативна обстановка – без суттєвих змін.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні у Запоріжжі – чотирнадцять поранених людей після російського удару. Розбір завалів триває увесь день. Вдалося врятувати двох людей з-під завалів. Авіабомби – по звичайній житловій забудові, по звичайних міських об’єктах.

Сьогодні ж росіяни завдали ударів керованими бомбами також по Харківщині, по Донеччині, по Сумщині. Зокрема, у Глухові – пошкодження кількох житлових будинків. На Харківщині пошкоджено багатоквартирні будинки, енергетичну інфраструктуру, медичну.

І це – щоденний російський терор. Близько сотні керованих авіабомб кожного дня використовує Росія проти України. І це – постійне нагадування всім нашим партнерам, які можуть допомогти, що потрібно більше далекобійності для України, потрібно більше ППО для України, потрібно більше санкцій проти Росії".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!