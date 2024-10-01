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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 30 вересня 2024 року.

Завершилася 950 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- ЗМІ: ЄС готує режим санкцій щодо гібридних загроз з боку росії.

Як відомо, ЄС запровадив проти росії велику кількість санкцій у відповідь на її вторгнення в Україну. Ці санкції охоплюють різні сфери та спрямовані на те, щоб чинити економічний тиск на росію та змусити її припинити воєнні дії.

- Міністерка закордонних справ Німеччини Бербок підтримала ідею надання Україні Заходом далекобійних ракет для самооборони попри те, що канцлер Шольц має протилежні погляди.

- російські окупанти планують з 1 жовтня і до Нового року провести осінній призов на службу. Призвані в армію РФ, перебуватимуть на військовій службі один рік.

- Прессекретар глави Кремля Пєсков заявив, що не варто пов'язувати українські дронові удари по території РФ з можливістю відповідних ядерних ударів, зокрема, на тлі нещодавньої зміни ядерної доктрини росії.

- Столтенберг, який незабаром піде з посади генерального секретаря НАТО, вважає, що держави Альянсу повинні підтримувати українську "формулу миру", а не альтернативні пропозиції інших країн.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Харківському напрямку ворог шістнадцять разів атакував неподалік Бургуватки, Стариці, Тихого та Вовчанська. Чотири бойових зіткнення триває.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 23 рази намагався просунутися до наших позицій неподалік Синьківки, Новоосинового, Глушківки, Стельмахівки, Андріївки, Кругляківки та Вишневого. На даний час тривають сім боєзіткнень.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 24 рази в районах Греківки, Макіївки, Невського, Новосадового, Діброви, Серебрянки, Григорівки та у Серебрянському лісництві. Досі точиться чотири боєзіткнення, решту – наші воїни зупинили.

На Сіверському напрямку ворог тричі протягом дня намагався прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Верхньокам’янське та Білогорівка.

На Краматорському напрямку активність ворога вилилася в три бойові зіткнення. Всі атаки поблизу Часового Яру захлинулися. Загарбники зазнали втрат.

На Торецькому напрямку наші війська відбивали 17 атак противника поблизу Торецька, Залізного, Неліпівки та Щербинівки. Дванадцять атак відбито, ще п’ять тривають. Ситуація контрольована.

Ворог 34 рази намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку. Від початку доби окупанти в районах населених пунктів Новоторецьке, Новогродівка, Лисівка, Миролюбівка, Воздвиженка, Суха Балка, Миколаївка, Селідове та Михайлівка 31 раз отримали жорстку відсіч від наших захисників.

Три атаки тривають в районах населених пунктів Новоторецьке та Миколаївка. Противник зазнає значних втрат – за попередньою інформацією, сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку понад 270 окупантів, 120 з них – безповоротно. Знищено три артсистеми та 11 одиниць автомобільної техніки окупантів, п’ять бойових броньованих машин та два розвідувальні безпілотники, також пошкоджено п’ять одиниць автомобільної техніки, три бойових броньовані машини та дві артсистеми.

На Курахівському напрямку ворог 24 рази атакував наші позиції поблизу Георгіївки, Костянтинівки, Курахового, Цукуриного та Катеринівки. На даний час українські воїни відбили 17 атак, сім боєзіткнень досі триває.

На даному напрямку противник також зазнав значних втрат – знешкоджено понад 100 окупантів, 50 з яких – безповоротно. Знищено чотири танки, вісім бойових броньованих машин, одну одиницю автомобільної техніки та два розвідувальні безпілотники, крім того, одну одиницю автомобільної техніки було пошкоджено.

На Времівському напрямку наші війська відбивали вісім атак противника поблизу Вугледара, Богоявленки та Золотої Ниви – шість атак відбито, ще дві триває.

На Оріхівському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Одну невдалу спробу штурмувати позиції українських воїнів було здійснено агресором протягом дня.

На решті напрямків суттєвих змін не відбулося.

Сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Щойно завершив нараду за підсумками візиту в Сполучені Штати. Військові, уряд, Офіс. Наші команди – українська й американська – вже працюють з усім тим, що ми обговорили в Нью-Йорку та Вашингтоні, і вже готуємось до зустрічі в «Рамштайні». Це буде особливий «Рамштайн», і від нашої сторони партнери отримують всі деталі, всі аргументи, як забезпечити результати найближчими місяцями і на фронті, і в дипломатичній роботі.

Сила зброї та сила дипломатії працюють ефективно завжди тільки разом, і саме так розраховуємо, саме так маємо реалізувати План перемоги. Ми чекаємо також конкретних речей від партнерів, щоб посилити нашу стратегію. І це стосується всіх наших партнерів. Наша сила саме в тому, що вільний світ захищає себе".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!