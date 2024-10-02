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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 1 жовтня 2024 року.

Завершилася 951 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Україна виготовить 1,5 мільйона дронів до кінця року – Шмигаль.

- З 2014 року внаслідок військової агресії Росії в Україні загинули 96 медійників, 69 з який були в лавах ЗСУ.

- Росія збирається відправити на війну проти України десятки тисяч підсудних – ЗМІ.

- Шмигаль заявив, що половина боєприпасів на фронті – українські.

- Зеленський провів наради з військовим керівництвом про ситуацію на фронті та наміри РФ.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Харківському напрямку російські терористи п’ять разів безуспішно штурмували позиції українських підрозділів в районах Стариці і Вовчанська. Біля останнього триває ще один бій. Ситуація контрольована. За наявною інформацією на даному напрямку за сьогодні противник втратив 89 осіб вбитими та пораненими, також українськими захисниками знищено два та пошкоджено три одиниці автомобільної техніки.

Ворог здійснив 23 атаки на наші укріплення на Куп’янському напрямку. На цей час 13 боєзіткнень в районах Синьківки, Колісниківки, Глушківки та Кругляківки завершились, ще десять атак триває.

На Лиманському напрямку за день російські війська 15 разів штурмували позиції українських захисників в районах населених пунктів Греківка, Невське, Новосадове та в Серебрянському лісі. Три боєзіткнення досі тривають.

На Краматорському напрямку завершились невдачею п’ять спроб загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру, Григорівки та в напрямку Ступочків. На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні десять разів штурмували в районах Торецька та Щербинівки. Активно діяла ворожа бомбардувальна авіація. Продовжуються бойові дії у п’яти локаціях.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня загалом здійснив 22 штурмові та наступальні дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Миролюбівки, Єлізаветівки та Лисівки. Три боєзіткнення на напрямку ще тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 61 та поранили 102 окупанта. Знищено шість бойових броньованих машин, шість автомобілів та склад боєприпасів. Також пошкоджено три ворожих ББМ та дві одиниці автомобільної техніки загарбників.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 21 бойове зіткнення. Досі триває вісім атак окупаційних військ поблизу Гірника, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки.

На Времівському напрямку ворог намагався прорватися до Богоявленки, але на заваді цьому стали наші мужні захисники.

Противник активізувався на Оріхівському напрямку, де за день здійснив три безуспішні атаки неподалік населених пунктів Новоданилівки і Малих Щербаків. Триває атака поблизу Кам’янського. Ситуація контрольована.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Провів сьогодні наради з військовим керівництвом. Головком Сирський, начальник Генштабу Баргилевич. Щодо потреб наших бригад, щодо ситуації на фронті. Ми обговорили ті речі, які наші партнери можуть реально посилити найближчим часом.

Окремо була доповідь керівника ГУР Буданова, міністра оборони Умєрова. Щодо того, як наша розвідка оцінює перспективи цього року, російські наміри, завдання, які ставить Кремль перед їхніми військовими. Чітко бачимо основні орієнтири того, на що саме треба відповісти і як саме".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!