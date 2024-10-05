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На початку 2024 року ексгравець Реала та ПСЖ залишив Бразилію.

Малайзійський Джохор Дарул Тазім на своєму офіційному сайті оголосив про підписання лівого вінгера Хесе Родрігеса.

Наразі невідомо, якою є тривалість угоди з 31-річним іспанцем. На початку 2024 року на правах вільного агента він залишив Курітібу.

𝐇𝐞'𝐬 𝐩𝐥𝐚𝐲𝐞𝐝 𝐚𝐭 𝐛𝐢𝐠 𝐜𝐥𝐮𝐛𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐚𝐥𝐥 𝐭𝐡𝐞 𝐭𝐨𝐩 𝐝𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐬. 𝐓𝐰𝐨-𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐔𝐄𝐅𝐀 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 𝐰𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫 𝐢𝐬 𝐧𝐨𝐰 𝐉𝐃𝐓 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲.



Welcome to the Home of Champions💙♥️🥇#WhatCanYouDo#TheTMJeffect#HarimauSelatan… pic.twitter.com/P7j7bg6xjF — JOHORSouthernTigers (@OfficialJohor) October 5, 2024

Хесе — вихованець мадридського Реала. Із "вершковими" він здобув шість трофеїв, зокрема двічі вигравши Лігу чемпіонів.

Родрігес також виступав за ПСЖ, Лас-Пальмас, Сток Сіті, Реал Бетіс, Спортінг (Лісабон), Анкарагюджю та Сампдорію.

Джохор Дарул Тазім лідирує в чемпіонаті Малайзії після 11 зіграних поєдинків. Команда також бере участь у Лізі чемпіонів АФК.