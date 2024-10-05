На початку 2024 року ексгравець Реала та ПСЖ залишив Бразилію.
Хесе Родрігес, Getty Images
05 жовтня 2024, 13:44
Малайзійський Джохор Дарул Тазім на своєму офіційному сайті оголосив про підписання лівого вінгера Хесе Родрігеса.
Наразі невідомо, якою є тривалість угоди з 31-річним іспанцем. На початку 2024 року на правах вільного агента він залишив Курітібу.
Хесе — вихованець мадридського Реала. Із "вершковими" він здобув шість трофеїв, зокрема двічі вигравши Лігу чемпіонів.
Родрігес також виступав за ПСЖ, Лас-Пальмас, Сток Сіті, Реал Бетіс, Спортінг (Лісабон), Анкарагюджю та Сампдорію.
Джохор Дарул Тазім лідирує в чемпіонаті Малайзії після 11 зіграних поєдинків. Команда також бере участь у Лізі чемпіонів АФК.