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Романа Дідика в складі "синьо-жовтих" замінив півзахисник Полісся.

Збірна України U-21 у Борнмуті готується до матчів проти Англії та Сербії у кваліфікації Євро-2025, передає офіційний сайт УАФ.

Головний тренер "синьо-жовтих" Унаї Мельгоса викликав до розташування національної команди 24 футболістів, але в останній момент склад зазнав змін. Захисника Руху Романа Дідика, в якого діагностували струс мозку, до Англії вирушив півзахисник Полісся Борис Крушинський.

Заявка збірної України U-21 :

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо), Дмитро Ледвій (Рух), Владислав Крапивцов (без клубу).

Захисники: Іван Єрмачков (Вердер, Німеччина), Тарас Михавко, Костянтин Вівчаренко (обидва — Динамо), Володимир Салюк (Металіст 1925), Віталій Роман (Рух), Артем Смоляков (Полісся), Ілля Крупський (Ворскла).

Півзахисники: Іван Варфоломєєв (Слован, Чехія), Максим Мельниченко, Борис Крушинський (обидва — Полісся), Олег Очеретько (Карпати), Валентин Рубчинський, Назар Волошин, Максим Брагару (усі — Динамо), Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Олександр Яцик (Зоря), Олег Федор, Ілля Квасниця (обидва — Рух), Максим Хлань (Лехія, Польща).

Нападники: Ігор Краснопір (Рух), Ігор Горбач (Зоря).

Нагадаємо, у п'ятницю, 11 жовтня, відбудеться матч Англія — Україна, тоді як 15 жовтня українці зустрінуться з Сербією на виїзді.

Підопічні Мельгоси вже гарантували собі місце у фінальному частині Євро-2025 у Словаччині, здобувши вісім перемог у восьми матчах кваліфікації.