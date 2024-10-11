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Слідкуйте за поєдинком молодіжних збірних на Football.ua.

У рамках півфіналу товариського турніру в іспанській Марбельї зустрінуться збірні Нідерландів (U-18) та України (U-19).

Поєдинок розпочнеться о 20:00 за київським часом.

У першому півфіналі збірна Швеції U-18 здолала однолітків з Англії з рахунком 2:0. Матч за третє місце та фінал відбудуться в понеділок, 14 жовтня.

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ НІДЕРЛАНДИ U-18 — УКРАЇНА U-19

СКЛАД ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ U-19: