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У рамках дев'ятого туру відбіркового циклу на молодіжне Євро-2025 серед команд вікової категорії U-21 між собою зустрінуться два лідери групи F — Англія та Україна.
Наша команда вже гарантувала собі путівку на молодіжну континентальну першість, яка пройде у Словаччині, проте сьогодні колектив Унаї Мельгоси може гарантувати собі перше місце у своєму квартеті.
В першій зустрічі українці обіграли своїх англійських однолітків з рахунком 3:2. Сьогоднішній матч розпочнеться о 21:45.
ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ АНГЛІЯ U-21 — УКРАЇНА U-21
СТАРТОВИЙ СКЛАД АНГЛІЇ U-21:
СТАРТОВИЙ СКЛАД УКРАЇНИ U-21: