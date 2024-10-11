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Слідкуйте за поєдинком молодіжних збірних на Football.ua.

У рамках дев'ятого туру відбіркового циклу на молодіжне Євро-2025 серед команд вікової категорії U-21 між собою зустрінуться два лідери групи F — Англія та Україна.

Наша команда вже гарантувала собі путівку на молодіжну континентальну першість, яка пройде у Словаччині, проте сьогодні колектив Унаї Мельгоси може гарантувати собі перше місце у своєму квартеті.

В першій зустрічі українці обіграли своїх англійських однолітків з рахунком 3:2. Сьогоднішній матч розпочнеться о 21:45.

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ АНГЛІЯ U-21 — УКРАЇНА U-21

СТАРТОВИЙ СКЛАД АНГЛІЇ U-21:

СТАРТОВИЙ СКЛАД УКРАЇНИ U-21: