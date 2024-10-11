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Далі на "синьо-жовтих" чекає матч за третє місце, який відбудеться 14 жовтня.

Збірна України U-19 у рамках півфіналу товариського турніру в іспанській Марбельї зазнала поразки від збірної Нідерландів U-18.

Протягом першого тайму зустрічі команди не порадували вболівальників голами. У другій половині поєдинку був лише один, вирішальний результативний удар. На 78-й хвилині ван ден Берг ефектно пробив із 15-ти метрів у дальній кут воріт Суркіса.

Нідерланди U-18 — Україна U-19 1:0

Гол: ван ден Берг, 78

Нідерланди: Хані, Олденстам, ван дер Ланс, Онстейн (Боуман, 61), Віанелло, Ель-Хармуз, Езер (Томас, 73), ван ден Берг, Клюйверт (Верхюльст, 73), Коллер (ван ден Ельшут, 72), Багаті (Мустафа, 77)

Україна: Суркіс, Дикий (Копил, 73), Гавриленко (Шершень, 46), Захарченко, Коробов (Калінець, 73), Іщенко (Будко, 63), Гусол, Цуканов (Синчук, 81), Осипенко (Лень, 46), Шевченко (Караман, 46), Пономаренко (Ломага, 46)

У матчі за третє місце підопічні Дмитра Михайленка зустрінуться зі збірною Англії U-18 (14 жовтня, 14:30), яка раніше поступилася шведським одноліткам із рахунком 2:0.