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Команда Унаї Мельгоси вперше у цьому відбірковому циклі втратила очки, проте на подальшу долю "синьо-жовтих" це ніяк не вплинуло — вони зіграють на чемпіонаті Європи.

У рамках дев'ятого туру відбіркового циклу на молодіжне Євро-2025 серед команд вікової категорії U-21 між собою зустрілися два лідери групи F — Англія та Україна.

У першій зустрічі цих команд підопічні Унаї Мельгоси здобули перемогу з рахунком 3:2, але цього разу, на Віталіті Стедіум у Борнмуті, англійцям вдалося не тільки уникнути поразки у заключному відрізку поєдинку, а й вирвати перемогу.

На 71-ій хвилині "синьо-жовті" успішно реалізували свій кутовий, коли Тарас Михавко ударом головою відгукнувся на навісну передачу Олега Очеретька, проте на 88-ій хвилині молодіжна команда "трьох левів" повернула паритет на табло завдяки зусиллям Джеймса Макейті, а вже у компенсований час вихованець Ман Сіті оформив дубль.

Тим не менш, ще до початку цієї зустрічі Україна U-21 гарантувала собі участь у фінальній частині молодіжного чемпіонату Європи-2025, проте доля першого місця залишається під питанням до останнього туру.

Англія U-21 — Україна U-21 2:1

Голи: Макейті, 88, 90+2 — Михавко, 71

СТАРТОВИЙ СКЛАД АНГЛІЇ U-21:

СТАРТОВИЙ СКЛАД УКРАЇНИ U-21: