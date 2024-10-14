

На даний час відбулося 105 бойових зіткнень.

Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Курахівському напрямку, також ворог активний на Лиманському, Покровському та Куп’янському напрямках.

За сьогодні противник завдав по території України 43 авіаційних удари (задіяв, зокрема 76 КАБ), використав для ураження 418 дронів-камікадзе. Здійснив понад 2900 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Харківському напрямку бойові зіткнення тривали в районі Стариці. За попередніми підрахунками втрати ворога на напрямку за сьогодні складають 67 військовослужбовців вбитими та пораненими, також наші воїни знищили бойову броньовану машину та 16 БпЛА, пошкоджено три артсистеми, два автомобілі та одиницю спеціальної техніки.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 16 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Петропавлівки, Піщаного, Вишневого, Копанок та Лозової. П’ять атак відбито Силами оборони, 11 боєзіткнень тривають.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 19 разів в районах Греківки, Дружелюбівки, Новосадового, Невського, Тернів та Торського. Досі точиться чотири боєзіткнення, решту — наші воїни зупинили.

На Краматорському напрямку ворог двічі наступав на позиції наших підрозділів. Атака поблизу Часового Яру захлинулась, поблизу Ступочок триває бій.

На Торецькому напрямку наші війська відбивали чотири атаки противника поблизу Торецька та Щербинівки. Три атаки відбито, триває бій. Ситуація контрольована.

Ворог 22 рази намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах населених пунктів Сухий Яр, Лисівка, Промінь та Селидове. Основні зусилля окупанти на цьому напрямку зосереджують у районі Селидового, де відбулось 15 спроб ворога просунутись вперед.

Противник зазнає значних втрат — за попередньою інформацією сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку 228 окупантів, 105 з них — безповоротно. Знищено бойову броньовану машину та три автомобілі окупантів.

Складна ситуація на Курахівському напрямку, де ворог 29 разів атакував наші позиції поблизу Кремінної Балки, Ізмайлівки, Новоселидівки, Курахівки, Гірника, Максимільянівки, Костянтинівки та Катеринівки. Найбільшу активність противник проявляв у районах Желанного Другогр та Костянтинівки. На даний час українські воїни відбили 19 атак, десять боєзіткнень досі триває.

На Времівському напрямку бій триває поблизу Золотої Ниви.

На Оріхівському напрямку окупанти тричі намагались потіснити наші підрозділи поблизу Роботиного та Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Сім невдалих штурмів здійснено агресором протягом дня.

На решті напрямках суттєвих змін не відбулося.

Сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області.

Сьогодні за ефективну та професійну бойову роботу слід відзначити воїнів 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ДШВ ЗСУ, які ефективно знищують ворога, завдають йому значних втрат в живій силі та техніці.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО "Ми бачимо, що нарощується союзництво між росією й такими режимами, як у Північній Кореї. Це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта. Очевидно, що в таких умовах наші відносини з партнерами потребують розвитку. Фронт потребує більшої підтримки. Коли ми говоримо про більшу далекобійність для України та більш рішуче постачання для наших сил – це не просто перелік військових засобів. Це про збільшення тиску на агресора, який буде для Росії сильнішим, ніж вони можуть витримати. І це про недопущення більшої війни. Справжній мир може бути досягнутий лише завдяки силі, і увесь наступний тиждень буде присвячений роботі з нашими партнерами – заради такої сили, заради справжнього миру. Команди працюватимуть. Буде робота і з лідерами також. Дуже розраховуємо на те, що ухвалення рішень не забариться. Слава всім, хто з нашим народом, хто з Україною! Дякую кожному й кожній, хто допомагає! Слава Україні!"

Віримо у Збройні Сили України та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!