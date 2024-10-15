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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 14 жовтня 2024 року.

Завершилася 964 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

🔸 Восени-взимку рф планує залучити північну корею до війни проти України. Про це повідомив Зеленський із посиланням на дані розвідки

🔸 У низці регіонів України правоохоронці перевіряють повідомлення про замінування будівель — від шкіл і судів до редакцій ЗМІ. У МЗС також розповіли, що понад 60 українських закордонних дипустанов отримали анонімні листи про замінування

🔸 У середу, 16 жовтня, Зеленський, імовірно, представить план перемоги під час виступу в Раді — заявив радник ОП Сергій Лещенко

🔸 США готові провести перемовини з росією, а також Китаєм та Північною Кореєю, щоб "зменшити ядерну загрозу" — сказав Байден

🔸 Зеленський заявив, що держава вже закупила та доставила на фронт обіцяний мільйон дронів.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Харківському напрямку противник двічі безуспішно штурмував позиції наших підрозділів у районі Тихого. Водночас, авіація ворога завдала удару двома авіабомбами по населеному пункту Гарбузи. На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Синьківки, Степової Новоселівки, Кругляківки, Колісниківки, Голубівки, Петропавлівки, Лозової та Вишневого. Українські захисники зупинили шістнадцять ворожих атак. Ще дев’ять боєзіткнень продовжуються. На Лиманському напрямку російські загарбники 31 раз атакували позиції Сил оборони неподалік населених пунктів Новоєгорівка, Новолюбівка, Греківка, Невське, Терни, Ямполівка, Торське та Зарічне. Десять боєзіткнень ще тривають. На Сіверському напрямку наші захисники відбили три штурми окупаційних військ у районі Верхньокам’янського. На Краматорському напрямку ворог штурмував наші позиції поблизу Оріхово-Василівки та Диліївки. Сили оборони зупинили всі атаки загарбників. На Торецькому напрямку відбулося три бої. Росіяни штурмували позиції українських підрозділів біля Щербинівки. Тут всі атаки також завершились невдачею для окупантів. На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 38 разів атакував у районах Миролюбівки, Променя, Мирнограда, Лисівки, Селидового, Гродівки, Новотроїцького та Новопавлівки. Наші захисники зупинили всі штурмові дії противника. Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено близько 300 окупантів, з них 148 — безповоротно. Також знищено п’ять БМП, чотири одиниці автомобільної техніки, один мотоцикл. Чотири БМП, дві БМД та два БТР загарбників було пошкоджено. На Курахівському напрямку ворог здійснив 50 спроб прорвати нашу оборону поблизу населених пунктів Ізмайлівка, Гірник, Зоряне, Курахівка, Цукурине, Новодмитрівка, Новоселидівка, Антонівка, Костянтинівка, Катеринівка, Георгіївка та Водяне. 39 боєзіткнень завершено, ще одинадцять – досі продовжуються. На цьому напрямку, за попередніми даними, втрати ворога безповоротними та пораненими склали понад 70 осіб. Також знищено дві бойові броньовані машини та пошкоджено два танки. На Времівському та Гуляйпільському напрямках ворог наступальних дій не проводив, проте, завдавав авіаударів по Новодарівці та Шахтарському. На Оріхівському напрямку війська загарбників два рази штурмували позиції Сил оборони поблизу Малої Токмачки та Новоданилівки. Одне боєзіткнення ще триває. На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Вісім невдалих штурмів здійснено агресором протягом дня. На решті напрямків без особливих змін. Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по своїх селах та містах. Звернення Президента України Володимира Зеленського: "Тривала доповідь Головкома Сирського: фронт, і особливо Покровський напрямок, Курська операція та наше бачення подальших дій на плацдармі. Провів Ставку. Кілька питань. Серед головного була доповідь розвідок – Служби зовнішньої розвідки та ГУР – щодо намірів росіян на осінь – зиму. Все доволі детально. Фактично включення у війну Північної Кореї. Також відносини Росії з деякими іншими країнами, які, на жаль, інвестують у затягування війни. Також зовнішньополітичний напрямок: наші відносини з партнерами та вірогідні кроки, які можуть допомогти нам оборонятись і, попри все, досягати результату. Я дякую розвідці, усім задіяним спеціалістам за повну картину. У відповідь дав конкретні завдання Силам оборони, Силам безпеки, уряду і нашим дипломатам. Хто б не допомагав Росії, будемо реагувати так жорстко, як треба для захисту України. Буде й відповідна наша робота з партнерами, щоб російські наміри не спрацювали. І це можливо. Саме так і буде".

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