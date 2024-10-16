Завершилася 965 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 18 військових КНДР у лавах росіян втекли з позицій на Курщині. Їх розшукують російські військові.
 
🔸 росіяни атакували Миколаїв ракетами С-300/С-400. Унаслідок цього постраждали 16 людей, а ще одна людина загинула.

🔸 Уряд погодив законопроєкт про примусове відчуження земель під фортифікації.
  
🔸 На Харківщині оголосили примусову евакуацію всього цивільного населення з Куп'янська та прилеглих населених пунктів через погіршення безпекової ситуації.

🔸 Стефанчук підписав закон про збільшення податків. Аби він набув чинності, його залишилось підписати лише Зеленському.

🔸 Від початку року армія рф втратила понад 10 тисяч артилерійських систем. Вартість знищеної техніки — щонайменше €8 млрд, повідомили в Міноборони.

🔸 Кабмін погодив експериментальний проєкт щодо рекрутингу через "Дію". Таку пропозицію подало Мінцифри.

🔸 США стурбовані повідомленнями про участь військ КНДР у війні в Україні — про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 164 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському та Курахівському напрямках.

Російські загарбники завдали 42 авіаудари по території України, скинувши 84 керовані авіаційні бомби. Крім цього, було задіяно 644 дрони-камікадзе та здійснено понад 3300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку противник безуспішно намагався штурмувати наші позиції біля Вовчанська та Стариці. Водночас ворожа авіація атакувала населений пункт Малі Проходи керованими бомбами.

Куп’янський напрямок. Ворог проводив наступальні дії біля Кучерівки, Новоосинового, Грушівки, Піщаного, Глушківки, Лозової, Кругляківки, Петропавлівки, Колісниківки та Вишневого. Дев'ятнадцять боїв завершено, сім – ще тривають.

На Лиманському напрямку російські загарбники 16 разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Греківки, Макіївки, Невського, Зарічного та Торського. Українські захисники зупинили всі ворожі атаки.

Краматорський напрямок: ворог тричі штурмував наші позиції поблизу Калинівки, Ступочок та Предтечиного.

На Торецькому напрямку, за підтримки бомбардувальної авіації, ворог здійснив дев'ять штурмових дій. Росіяни штурмували позиції українських підрозділів біля Торецька, Дачного та Щербинівки. Всі атаки агресора відбито.

Від початку цієї доби противник 25 разів атакував у районах Новотроїцького, Миролюбівки, Променя, Красного Яру, Селидового та Крутого Яру, що на Покровському напрямку. Наші захисники відбили 24 атаки, одне бойове зіткнення – ще триває.

На Курахівському напрямку ворог також здійснив 40 спроб прорвати нашу оборону поблизу Кремінної Балки, Новодмитрівки, Цукуриного, Новоселидівки, Георгіївки, Костянтинівки, Антонівки та Катеринівки. Тридцять два бойові зіткнення завершено, ще два – досі тривають.

На Времівському напрямку противник двічі намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів оборони біля Роздольного та Богоявленки.

На Оріхівському напрямку відбулося одне бойове зіткнення неподалік Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку Силами оборони України було зупинено п’ять спроб окупантів атакувати наші позиції.

На інших напрямках — без особливих змін.

Сьогодні варто відзначити воїнів 35-ї окремої бригади морської піхоти та 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Провів сьогодні Ставку — енергетичну — про всі ключові питання підготовки до зими і щодо захисту енергооб'єктів. Кожна служба та всі інституції мають чіткі завдання.

Були доповіді по кожному рівню захисту енергосистеми. Доповідали Прем'єр-міністр, міністр енергетики, представники обласної влади — саме тих регіонів, які найбільше під ризиком.

Була доповідь командувача Повітряних сил щодо ППО: збиття ракет і дронів, а також наша система РЕБ. Обговорили формат посилення ППО, і вже є певні рішення щодо "шахедів" і деяких видів ракет. 

Доповідав сьогодні і керівник "Нафтогазу" Чернишов — щодо накопичення газу в сховищах, відповідних питань захисту інфраструктури. Всі елементи підготовки до зими: електрика, газ, вугілля — те, на що ми розраховуємо, те, до чого готуємось, і те, в чому потребуємо допомоги партнерів, — абсолютно чітко визначено".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!