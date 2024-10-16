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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 15 жовтня 2024 року.

Завершилася 965 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 18 військових КНДР у лавах росіян втекли з позицій на Курщині. Їх розшукують російські військові.



🔸 росіяни атакували Миколаїв ракетами С-300/С-400. Унаслідок цього постраждали 16 людей, а ще одна людина загинула.

🔸 Уряд погодив законопроєкт про примусове відчуження земель під фортифікації.



🔸 На Харківщині оголосили примусову евакуацію всього цивільного населення з Куп'янська та прилеглих населених пунктів через погіршення безпекової ситуації.

🔸 Стефанчук підписав закон про збільшення податків. Аби він набув чинності, його залишилось підписати лише Зеленському.

🔸 Від початку року армія рф втратила понад 10 тисяч артилерійських систем. Вартість знищеної техніки — щонайменше €8 млрд, повідомили в Міноборони.

🔸 Кабмін погодив експериментальний проєкт щодо рекрутингу через "Дію". Таку пропозицію подало Мінцифри.

🔸 США стурбовані повідомленнями про участь військ КНДР у війні в Україні — про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт.