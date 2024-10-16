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Завершились чергові матчі відбірного етапу чемпіонату світу.

Сьогодні вночі відбулися чергові матчі відбірного циклу чемпіонату світу-2026 у Південній Америці.

У першому матчі збірна Колумбії розгромила Чилі з рахунком 4:0. Перемогу колумбійцям принесли забиті м'ячі у виконанні Санчеса, Діаса, Дурана та Сіністерри.

Колумбія — Чилі 4:0

Голи: Санчес, 34, Діас, 52, Дуран, 82, Сіністерра, 90+3.

У другій зустрічі Парагвай здобув перемогу над Венесуелою з рахунком 2:1. Венесуельці відкрили рахунок на 25 хвилині зусиллями Арамбуру, проте парагвайці відповіли дублем Санабрії. Також на 41 хвилині Енкісо не реалізував пенальті у складі збірної Парагваю.

Парагвай — Венесуела 2:1

Голи: Санабрія, 59, 74 — Арамбуру, 25.

У третьому поєдинку було зафіксовано нульову нічию між збірними Уругваю та Еквадору.

Уругвай — Еквадор 0:0

Насамкінець Бразилія розгромила Перу з рахунком 4:0. У складі бразильців оформленим дублем відзначився Рафінья, який реалізував два пенальті. Ще по голу забили Перейра та Луїс Енріке.

Бразилія — Перу 4:0

Голи: Рафінья, 38 (пен), 54 (пен), Перейра, 71, Луїс Енріке, 74.