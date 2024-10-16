Форвард Аргентини прокоментував перемогу над Болівією.
Ліонель Мессі, Getty Images
16 жовтня 2024, 12:25
У рамках десятого туру кваліфікації до чемпіонату світу-2026 у регіоні Південна Америка збірна Аргентини вдома розтрощила Болівію.
Хет-трик та два асисти Мессі допомогли Аргентині розбити Болівію
Після гри нападник "альбіселесте" Ліонель Мессі розповів про свої враження від перебування в таборі національної команди.
"Насолоджуватись тим, що я щасливий там, де я наразі перебуваю. Саме це рухає мною.
Незважаючи на мій вік, коли я таборі збірної, я відчуваю себе дитиною, тому що мені комфортно в цій команді.
Поки я почуваюсь добре і можу продовжувати грати так, як я хочу, я буду продовжувати насолоджуватись цією можливістю", — заявив аргентинський виконавець.
Мессі провів за збірну Аргентини вже 189 матчів, забив 112 голів та віддав 60 гольових передач.