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Форвард Аргентини прокоментував перемогу над Болівією.

У рамках десятого туру кваліфікації до чемпіонату світу-2026 у регіоні Південна Америка збірна Аргентини вдома розтрощила Болівію.

Хет-трик та два асисти Мессі допомогли Аргентині розбити Болівію

Після гри нападник "альбіселесте" Ліонель Мессі розповів про свої враження від перебування в таборі національної команди.

"Насолоджуватись тим, що я щасливий там, де я наразі перебуваю. Саме це рухає мною.

Незважаючи на мій вік, коли я таборі збірної, я відчуваю себе дитиною, тому що мені комфортно в цій команді.

Поки я почуваюсь добре і можу продовжувати грати так, як я хочу, я буду продовжувати насолоджуватись цією можливістю", — заявив аргентинський виконавець.

Мессі провів за збірну Аргентини вже 189 матчів, забив 112 голів та віддав 60 гольових передач.