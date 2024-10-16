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Захисниця гравця Реала прокоментувала останні новини.

Напередодні в світі футболу з’явилась сенсаційна новина — у Швеції проти нападника мадридського Реала та національної збірної Франції Мбаппе склали заяву щодо його причетності до ймовірного зґвалтування в Стокгольмі.

Резонанса інформація миттєво опинилась на шпальтах усіх видань навіть за межами футбольної тематики, однак із боку оточення самого гравця тривалий час, окрім його особистої заяви-спростування, зберігалась інформаційна тиша.

Її порушила адвокатка Мбаппе Марі-Аліш Кану Бернар під час інтерв’ю в ранкових новинах на французькому телеканалі TF1.

"Усі говорять про подачу якоїсь заяви, але правда полягає в тому, що на даному етапі ми навіть не знаємо, проти кого саме вона подана.

Мбаппе почувається повністю спокійним, але він приголомшений усім цим галасом у ЗМІ і не зовсім розуміє, у чому його можуть звинуватити.

Сьогодні зранку він був абсолютно спокійний, і навіть пішов на тренування, тому що знає, що його немає в чому звинувачувати", — заявила захисниця гравця.

Також адвокатка повідомила, що подасть заяву про "наклеп" на свого підзахисного.