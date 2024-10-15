Іспанія

Нещодавня подорож француза призвела до скандалу.

Шведські ЗМІ [Aftonbladet і TV4] звинувачують центрального нападника мадридського Реала Кіліана Мбаппе в причетності до ймовірного зґвалтування в Стокгольмі, Швеція.

Місцева прокуратура вранці, 15 жовтня, заявила про відкриття розслідування інциденту, який 10 жовтня стався в готелі в центрі столиці країни.

"У відповідь на повідомлення ЗМІ про ймовірне зґвалтування в Стокгольмі прокурор може підтвердити, що до поліції було подано заяву щодо порушення кримінальної справи", — йдеться на офіційному сайті шведського держоргана.

Користувачі мережі також звернули увагу на той факт, що зіркового нападника немає на одній з нещодавно опублікованих мадридським клубом фотографій, тоді як його товариш по команді Джуд Беллінгем поділився ідентичною світлиною, на якій француз присутній.

Джерела RMC Sport у Реалі заявили, що причиною даної відсутності Мбаппе є його контракт із Nike [фото — частина рекламної кампанії клубу з Adidas]. Однак, наприклад, співвітчизник Кіліана Едуардо Камавінга [теж має контракт із Nike] брав участь у фотосесії.

Так чи інакше, також повідомляється, що "вершкові" не хвилюються через ситуацію з Мбаппе, адже не сумніваються, що інформація є фейковою. Сам гравець ще вчора, 14 жовтня, теж назвав це [інформацію] фейком.

"Це стає таким передбачуваним, напередодні слухання, ніби випадково", — написав на своїй сторінці в X 25-річний француз.

Публікація RMC Sport [про зґвалтування], на яку відреагував футболіст, нині є видаленою.

Зазначимо, що сьогодні ж має відбутися судове засідання стосовно 55 млн євро, які Кіліан нібито заборгував ПСЖ. Адвокатка гравця напередодні слухання не стала коментувати чутки щодо зґвалтування, до якого нібито причетний її клієнт.

Раніше щодо поїздки зіркового нападника до столиці Швеції під час перерви на матчі національних команд висловився головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам.

Нещодавно пресслужба Реала повідомила, що Мбаппе продовжує індивідуально тренуватися як у спортзалі, так і на полі, намагаючись остаточно відновитися після травми двоголового м'яза стегна лівої ноги. Зараз на рахунку гравця сім голів і один асист в 11 матчах у всіх турнірах цього сезону.