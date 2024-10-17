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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 16 жовтня 2024 року.

Завершилася 966 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Зеленський представив план перемоги у Верховній Раді. Він складається з п'яти пунктів і трьох таємних додатків.

"Пункт перший — геополітичний.

Пункти другий і третій — військові.

Пункт четвертий — економічний.

Пункт п'ятий Плану перемоги — безпековий.

Пункти розраховані в часі. Перші чотири — це час війни, щоб її завершити. П'ятий пункт — на час після війни, щоб гарантувати безпеку", — заявив президент.

🔸 США оголосили про надання чергового пакета допомоги на $425 мільйонів. Окрім того, Австралія пообіцяла передати десятки танків Abrams, а Франція — дрони-камікадзе власного виробництва.

🔸 У Києві рідні та близькі військовополонених та бійців, які зникли під час бойових дій, вийшли з масштабною акцією. Вони звинувачують владу в байдужості та розсиланні відписок замість надання відповідей.

🔸 СБУ затримала одного з керівників в "Укренерго", який відповідав за охорону стратегічно важливих об'єктів. Правоохоронці опублікували кілька уривків з його розмов, де чутно, як посадовець каже, що "ненавидить цих уй*бків х*хлів".

🔸 Правоохоронці Хмельниччини були співучасниками схеми керівниці МСЕК Тетяни Крупи — повідомив Юрій Бутусов. Майже всі прокурори області змогли оформити інвалідність 2 групи та багато років отримували пенсії за це.