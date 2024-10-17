Завершилася 966 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Зеленський представив план перемоги у Верховній Раді. Він складається з п'яти пунктів і трьох таємних додатків.

"Пункт перший — геополітичний.
Пункти другий і третій — військові.
Пункт четвертий — економічний.
Пункт п'ятий Плану перемоги — безпековий.
Пункти розраховані в часі. Перші чотири — це час війни, щоб її завершити. П'ятий пункт — на час після війни, щоб гарантувати безпеку", — заявив президент.

🔸 США оголосили про надання чергового пакета допомоги на $425 мільйонів. Окрім того, Австралія пообіцяла передати десятки танків Abrams, а Франція — дрони-камікадзе власного виробництва. 

🔸 У Києві рідні та близькі військовополонених та бійців, які зникли під час бойових дій, вийшли з масштабною акцією. Вони звинувачують владу в байдужості та розсиланні відписок замість надання відповідей.

🔸 СБУ затримала одного з керівників в "Укренерго", який відповідав за охорону стратегічно важливих об'єктів. Правоохоронці опублікували кілька уривків з його розмов, де чутно, як посадовець каже, що "ненавидить цих уй*бків х*хлів".

🔸 Правоохоронці Хмельниччини були співучасниками схеми керівниці МСЕК Тетяни Крупи — повідомив Юрій Бутусов. Майже всі прокурори області змогли оформити інвалідність 2 групи та багато років отримували пенсії за це.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Сили оборони продовжують стійко стримувати російських окупантів.

З початку доби відбулося 112 бойових зіткнень, противник завдав один ракетний удар, застосувавши одну ракету, 49 авіаційних ударів — скинув 50 КАБів, задіяв для ударів 655 дронів-камікадзе та здійснив понад 3500 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку окупанти впродовж цієї доби здійснили чотири атаки поблизу Стариці. Підрозділи Сил оборони успішно відбили всі штурмові дії ворога. За попередньою інформацією, з початку доби втрати ворога склали 65 окупантів вбитими та пораненими, знищено 16 БпЛА, чотири одиниці спеціальної техніки та автомобіль. Окрім того, значно пошкоджено дві бойові броньовані машини, п’ять автомобілів та одиницю спеціальної техніки ворога.

На Куп’янському напрямку сьогодні зафіксовано 18 атак противника в районах Кучерівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Лозової та Вишневого, дев’ять з них тривають.

Сімнадцять разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в районах населених пунктів Греківки, Невського, Тернів та Торського. Нашим захисникам вдалось відбити 13 атак противника, бої тривають.

На Краматорському напрямку відбулось три бойових зіткнення. Активність окупанти проявляли в районі Ступочок. Всі спроби противника потіснити наших воїнів виявились марними.

Протягом дня, загарбники один раз атакували позиції українських воїнів поблизу Торецька. Атаку відбито, противник успіху не мав.

На Покровському напрямку, з початку доби, в районах населених пунктів Промінь, Крутий Яр та Селидове точилися бої. Відбито дев’ять наступальних та штурмових дій ворога. Ще два боєзіткнення триває. Наші війська вживають заходів з утримання визначених рубежів і позицій. Сьогоднішні втрати ворога попередньо складають 155 ліквідованих та поранених окупантів, також українські військовослужбовці знищили танк, міномет, два мотоцикли та одиницю автомобільної техніки. Окрім того, БМП та два міномети були значно пошкоджені.

На Курахівському напрямку на цей час нараховується 46 атак окупантів. Загарбники зберігають найбільшу активність біля Цукуриного, Новоселидівки, Гірника, Георгіївки та поблизу Водяного. Двадцять шість ворожих штурмів відбито Силами оборони, на даний час бої не вщухають.

На Времівському напрямку наші війська відбивали три атаки ворога в напрямку Богоявленки, Новоукраїнки та поблизу Золотої Ниви.

На Оріхівському напрямку наші війська відбили одну атаку противника в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку підрозділи наших військ успішно відбили шість штурмових дій військ агресора на наші позиції.

Сьогодні відзначаємо воїнів 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади та 425-го окремого штурмового батальйону, які завдають ворогу значних втрат в живій силі.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Росія повинна назавжди втратити контроль над Україною і втратити навіть бажання такого контролю.

Це гарантія життя для України. І водночас — гарантія спокою для Європи.
І щоб ми досягли цього, я прошу вас працювати на єдність в Україні та України — з партнерами. Переконувати партнерів. Бути тими, хто працює невтомно.

Я дякую кожному й кожній, хто працює саме так заради України. Хто воює заради України.
Я дякую всім, на чиїх плечах стоїть Україна.
Іноді в час війни буває так, що суспільство поляризується. Але саме завдяки повазі один до одного та вдячності суспільство зберігається.
Попри поляризацію. Ми не воюємо один з одним.
Ми воюємо з Росією на полі бою, у міжнародних відносинах, в економіці, в інформаційній сфері та в людських серцях.

Ми досягали й досягаємо результатів у битвах завдяки нашій єдності. Тому, будь ласка, не втрачаємо єдності. Працюємо разом. Заради України. Заради перемоги України.

Якщо втратимо єдність в Україні — втратимо єдність у Європі.
Якщо втратимо єдність у Європі — втратимо підтримку світу.
Якщо втратимо підтримку світу — програємо в цій війні, як було століття тому.

План перемоги, серед іншого, дозволяє нам усім в Україні об’єднатись ще більше навколо спільної мети.
Хай наша спільна робота за Планом перемоги якнайшвидше обернеться миром для України".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!