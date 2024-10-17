Мессі другий у цьому списку.
Роналду, getty images
17 жовтня 2024, 14:45
Став відомий рейтинг найбільш високооплачуваних футболістів світу станом на 2024 рік. Таку інформацію надає журнал Forbes.
Перше місце з суттєвим відривом від другого зайняв нападник саудівського Ан-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду. Його заробіток склав 285 млн. доларів, що на 150 млн. більше ніж у другого в цьому рейтингу Ліонеля Мессі — 135 млн. доларів.
Топ-10 виглядає наступним чином:
1. Кріштіану Роналду, Ан-Наср — 285 млн. доларів на рік.
2. Ліонель Мессі, Інтер Маямі — 135 млн.
3 Неймар, Аль-Хіляль — 110 млн.
4. Карім Бензема, Аль-Іттіхад — 104 млн.
5. Кіліан Мбаппе, Реал Мадрид — 90 млн.
6. Ерлінг Голанд, Манчестер Сіті — 60 млн.
7. Вінісіус Жуніор, Реал Мадрид — 55 млн.
8. Мохамед Салах, Ліверпуль — 53 млн.
9. Садіо Мане, Ан-Наср — 52 млн.
10. Кевін Де Брюйне, Манчестер Сіті — 39 млн.