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Мессі другий у цьому списку.

Став відомий рейтинг найбільш високооплачуваних футболістів світу станом на 2024 рік. Таку інформацію надає журнал Forbes.

Перше місце з суттєвим відривом від другого зайняв нападник саудівського Ан-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду. Його заробіток склав 285 млн. доларів, що на 150 млн. більше ніж у другого в цьому рейтингу Ліонеля Мессі — 135 млн. доларів.

Топ-10 виглядає наступним чином:

1. Кріштіану Роналду, Ан-Наср — 285 млн. доларів на рік.

2. Ліонель Мессі, Інтер Маямі — 135 млн.

3 Неймар, Аль-Хіляль — 110 млн.

4. Карім Бензема, Аль-Іттіхад — 104 млн.

5. Кіліан Мбаппе, Реал Мадрид — 90 млн.

6. Ерлінг Голанд, Манчестер Сіті — 60 млн.

7. Вінісіус Жуніор, Реал Мадрид — 55 млн.

8. Мохамед Салах, Ліверпуль — 53 млн.

9. Садіо Мане, Ан-Наср — 52 млн.

10. Кевін Де Брюйне, Манчестер Сіті — 39 млн.