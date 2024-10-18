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Уругваєць відкритий до оновлення своєї угоди з Інтером.

Центральний нападник Луїс Суарес виявив бажання продовжити кар'єру в Інтері з Маямі, передає офіційний сайт МЛС.

Контракт клубу з 37-річним уругвайцем розраховано до кінця 2024 року. За даними transfermarkt, Інтер має опцію оновлення угоди з гравцем (до кінця 2025-го).

"Я знаю, що мій адвокат веде переговори з клубом. Проте, зараз я зосереджений на якнайкращому завершенні цього сезону. Я хочу продемонструвати клубу свій ентузіазм. Я добре себе почуваю та маю бажання продовжувати бути частиною історії Інтера. Це [продовження контракту] залежить від клубу. Що стосується мене, то я був би радий [залишитися]", — заявив Суарес.

Своїми 18 голами та 7 асистами в 26 матчах нападник допоміг колективу Херардо Мартіно фінішувати першим у турнірній таблиці Східної конференції МЛС-2024.

У неділю, 20 жовтня (початок — о 01:00 за Києвом), Інтер прийматиме Нью-Інгленд Революшн в останньому, 34 турі регулярного сезону чемпіонату США та Канади.