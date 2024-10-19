Завершилася 968 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸️ Із полону повернули 95 українських захисників. Серед них є оборонці Маріуполя та Азовсталі — повідомив Зеленський.

🔸 росія готує понад 11 тисяч військових із Північної Кореї для війни в Україні. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада — заявив Буданов.

🔸 Нині Україна не планує зменшувати мобілізаційний вік нижче 25 років попри те, що партнери хотіли б такого рішення — заявив Зеленський.

🔸 В Україну повернули тіла 501 полеглого військового.

🔸 путін не поїде на саміт G20 у Бразилії, де його могли б заарештувати за ордером від Міжнародного кримінального суду.

🔸 Бійці ГУР звільнили та зачистили Кругляківку на Харківщині. Вдалося взяти полонених та отримати розвіддані.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 195 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Російські загарбники завдали по території України два ракетні удари із використанням трьох ракет, 47 авіаударів, скинувши 67 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 674 дрони-камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії біля Голубівки, Синьківки, Новоосинового, Степової Новоселівки, Піщаного, Колісниківки, Вишневого та Лозової. Українські захисники зупинили всі 23 ворожі атаки.

На Лиманському напрямку російські загарбники 14 разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Греківки, Дружелюбівки, Тернів, Макіївки та Торського. Одне боєзіткнення ще триває.

На Краматорському напрямку ворог за підтримки авіації штурмував наші позиції поблизу Часового Яру та Ступочок. Сили оборони зупинили обидві атаки загарбників.

На Торецькому напрямку відбулося сім боєзіткнень. Росіяни штурмували позиції українських підрозділів біля Деліївки та Торецька. Всі атаки агресора відбито.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 34 рази атакував у районах Романівки, Селидового, Променя та Михайлівки. Наші захисники відбили 28 штурмів, ще шість боєзіткнень продовжуються.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 220 окупантів, з них 124 — безповоротно. Також знищено одну одиницю автомобільної техніки.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 55 спроб прорвати нашу оборону поблизу населених пунктів Желанне Друге, Новодмитрівка, Гірник, Новоселидівка, Курахівка, Георгіївка, Антонівка, Дальнє, Катеринівка та Костянтинівка. П’ятдесят одне боєзіткнення завершено, ще чотири — досі продовжуються.

На цьому напрямку, за попередніми даними, втрати ворога безповоротними та пораненими склали 123 особи. Також знищено одну бойову броньовану машину та одну одиницю автомобільної техніки, до того ж пошкоджено один танк та дві бойові броньовані машини.

На Времівському напрямку противник десять разів атакував наші підрозділи біля Новоукраїнки та Богоявленки.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони в районах Новоданилівки.

Шість разів ворог марно атакував наших оборонців на Придніпровському напрямку.

На інших напрямках — без особливих змін.

Сьогодні варто відзначити воїнів 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, 35-ї окремої бригади морської піхоти, 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів Зимового походу, 42-ї окремої механізованої бригади та 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Сьогодні була доповідь Головкома Сирського. Це фронт. Це наші напрямки. Це і Курська операція. Захищаємо наші позиції. 

Була нарада щодо роботи залізниці в Україні. Я вдячний усім, хто працює в компанії. Укрзалізниця дійсно багато в чому тримає на собі нашу країну зараз. 

Сьогодні ж була доповідь віце-прем'єр-міністра Федорова: є хороші результати. 

І саме це найголовніше для України — мати щодня, щотижня результати для нашої держави і людей, мати постійно нову підтримку для нашого захисту і мати більше можливостей, щоб наблизити мир. Україна в кожній ситуації має бути лідером: пропонувати рішення, пропонувати шляхи і направляти роботу так, щоб і кожен партнер вигравав від співпраці з Україною".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!