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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 19 жовтня 2024 року.

Завершилася 969 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- США не мають принципових заперечень проти запрошення України до НАТО — пише Le Monde.

- Україна та Німеччина уклали угоду про термінове посилення ППО, до проєкту також долучилися Бельгія, Норвегія, Нідерланди та Данія.

- Франція підтримує план перемоги Зеленського та відкрита до запрошення України в НАТО — заявив глава французького МЗС.

- Наразі немає консенсусу щодо надання Україні далекобійного озброєння для ударів углиб росії — заявив Байден по завершенню свого візиту до Берліна, пише Bloomberg.

- Вступ України до НАТО без тимчасово окупованих територій не є предметом для дискусій. Її запросять в Альянс лише у кордонах 1991 року — заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Харківському напрямку ворог шість разів атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Стариці та Вовчанська. За наявною інформацією, втрати ворога на даному напрямку склали 74 військовослужбовця вбитими та пораненими, знищено дві одиниці автомобільної техніки та 25 БпЛА. Також нашими воїнами пошкоджено два автомобіля окупантів.

На Куп’янському напрямку противник 16 разів проводив штурми у районах Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки та Лозової. Українські захисники відбили всі атаки ворога. Також загарбники завдали авіаційного удару по Куп’янську.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники десять разів атакували позиції українців неподалік Новомихайлівки, Греківки, Тернів та Серебрянки. Сили оборони дали жорстку відсіч росіянам, проте одне боєзіткнення триває досі. Під ударами ворожої авіації опинились Новоєгорівка та Терни.

На Сіверському напрямку ворог активних дій не проводив, проте завдавав ударів керованими авіабомбами по Сіверську та Різниківці, здійснював обстріли позицій наших військ.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили три наступальні дії росіян поблизу Андріївки, Предтечиного та Ступочок, ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку росіяни чотири рази атакували сили оборони біля Торецька, Щербинівки та в напрямку Олександро-Шультине, два боєзіткнення тривають. Загарбницька армія активно застосовувала авіацію протягом дня, так було завдано ударів по районах Торецька та Катеринівки.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 24 рази намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Миролюбівки, Променя та Селидового. Сім атак досі тривають.

Противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 214 окупантів, 97 з них — безповоротно. Також знищено автомобіль, чотири мотоцикли та протитанковий ракетний комплекс ворога.

Найгарячіше сьогодні на Курахівському напрямку. Ворог, за підтримки авіації, 50 разів атакував наші позиції поблизу Зоряного, Новодмитрівки, Желанного Другого, Гірника, Георгіївки, Мксимільянівки, Антонівки та Катеринівки. За уточненою інформацією, досі точиться 17 боєзіткнень.

На Времівському напрямку загарбники здійснили чотири наступальні дії неподалік Новоукраїнки та Богоявленки, всі атаки відбиті українськими воїнами.

На Оріхівському напрямку ворог намагався просунутись поблизу Малої Токмачки. Українські захисники відбили два ворожих штурми. Окупант завдав авіаційного удару по Запоріжжю, постраждали цивільні жителі обласного центру.

На Придніпровському напрямку росіяни шість разів зазнали поразки, атакуючи оборонні рубежі українців.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Передусім сьогодні вдячність нашій команді, яка займається обмінами, та всім українським воїнам – кожному підрозділу, – які поповнюють обмінний фонд для нашої держави. Пишаюся всіма вами, дякую вам за допомогу у звільненні наших людей з російського полону.

Важливо це розуміти: не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України. Завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається. Дякую всім, хто це забезпечує.

Нам вдалося повернути з російського полону ще 95 українців. Більшість із них – рядові та сержанти, 26 офіцерів. Захисники Маріуполя, загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. Серед них «азовці». Також Максим Буткевич – український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни.

Усім, кого повернули, зараз надається необхідна допомога. І ми працюємо далі, щоб звільняти наших людей: військових і цивільних. І це дуже складний процес, але чим більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, тим швидше ми зможемо повернути також інших. Ми зʼясовуємо долю кожного й кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути всіх.

Дякую Збройним Силам, Службі безпеки України, ГУР, Офісу, МВС, омбудсмену, Координаційному штабу – усім, хто залучений, хто допомагає. Також дякую нашим партнерам – тим країнам і лідерам, які посилюють наші позиції в цій роботі. І завжди, коли є така можливість, ми говоримо з лідерами під час візитів про те, що українці мають бути вдома – всі, хто захоплений Росією".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!