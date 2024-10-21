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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 20 жовтня 2024 року.

Завершилася 970 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- У «Дії» до 15 листопада призупинили бронювання працівників. Зараз триває аудит вже заброньованих військовозобов’язаних.

- Дрони СБУ та Сил оборони уразили завод у Дзержинську, що в Нижньогородській області рф. Це найбільше підприємство з виробництва вибухових речовин. Також дрони завдали удару по інфраструктурі аеродрому «Липецьк-2».

- Євген Шевченко, який викрив «рекордний хабар» ексміністра екології, отримав винагороду від держави у розмірі 13,3 мільйона гривень та спрямував їх на РЕБ і дрони для війська.

- У збитій північнокорейській ракеті знайшли нещодавно виготовлені західні компоненти — повідомили в МЗС.

- Сили оборони відбили спробу рф захопити переправу через річку Оскіл на Куп’янському напрямку.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Окупанти не припиняють застосовувати артилерію по території Чернігівської та Сумської областей. Під ворожими обстрілами опинились райони населених пунктів Павлівка, Ходине, Княжичі, Басівка, Журавка, Ромашкове, Водолаги, Мощенка, Велика Писарівка, Грем’яч, Жовідь. Також, авіація противника завдала ударів по районах населених пунктів Жовідь та Новеньке.

За наявною інформацією на даний час, ворог завдав 7 авіаударів по території Курської області рф, застосувавши 17 КАБ.

На Харківському напрямку сьогодні відбулося три бойових зіткнення. Наші війська відбили дві атаки росіян у районі Вовчанська. Ще одне боєзіткнення досі триває.

Дві штурмові дії загарбників відбиті нашими воїнами поблизу Голубівки та Новоосинового на Куп’янському напрямку. Поблизу Колісниківки та Лозової точиться ще три бої.

На Лиманському напрямку ворог атакує в районах Греківки, Новомихайлівки, Ямполівки Новосадового та Зарічного. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже 15 боєзіткнень, з яких два тривають досі.

На Краматорському напрямку противник один раз намагався просуватись на позиції ураїнських захисників в районі Ступочок, атаку відбито.

На Торецькому напрямку противник, за підтримки авіації, два рази безуспішно атакував позиції наших військ в районі Торецька. Також ворог скинув авіабомбу в районі Леонідівки.

На Покровському напрямку в районах населених пунктів Селидове, Промінь, Сухий Яр та Михайлівка триває дев’ять боєзіткнень. Наразі українськими захисниками відбито 15 атак ворога в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Новотроїцького, Променя, Селидового та Михайлівки.

Найгарячіше на Курахівському напрямку, тут триває 13 боєзіткнень в районах населених пунктів Гірник, Новодмитрівка, Максимільянівка, Антонівка, Курахове, Водяне. А ще тринадцять ворожих штурмів вже відбито нашими захисниками.

На Времівському напрямку зупинено дві штурмові дії противника поблизу Богоявленки, ще один штурм продовжується. Ворог завдав авіаудару НАРами по Новодарівці.

На Оріхівському напрямку дві атаки ворога відбито нашими оборонцями в районі Роботиного, ще одна — триває.

На Придніпровському напрямку наші воїни тричі відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"За цей тиждень у нас є підтримка від партнерів за Планом перемоги – дякую Франції, Литві, нашим партнерам, нордикам і багатьом союзникам у Євросоюзі. Є дуже хороші сигнали від Сполучених Штатів – ми чуємо риторику, її зміни. Очікуємо на приїзд команди з Вашингтона, щоб на всіх робочих рівнях працювати по пунктах Плану перемоги. Домовилися щодо кількох нових пакетів підтримки – і оборонної підтримки, і енергетичної підтримки. І це дається дуже непросто. Але по-іншому ворога не перемогти. І я дякую всім, хто допомагає. І нам треба працювати тільки разом і тільки в єдності. Щоб для нас усіх був результат – для всієї України.

Але поки це відбувається, на жаль, у тилу тут, в Україні, стаються речі, з якими жодних ворогів не треба. Це реально внутрішній ворог. Те, що відбувається з МСЕК – медико-соціальними експертними комісіями – та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористалися своїми зв’язками із МСЕК та пооформлювали собі фальшиві інвалідності. Я чекаю від правоохоронців, зокрема передусім СБУ, ДБР, Офісу Генпрокурора, відповідних швидких жорстких рішень. Призначив РНБО".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!