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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 21 жовтня 2024 року.

Завершилася 971 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $400 млн. Зокрема, туди увійдуть додаткові боєприпаси та броньована техніка.

- У Молдові під час першого туру президентських виборів найбільше голосів отримала чинна президентка Мая Санду — 42,45%. У другому турі її суперником стане Александр Стояногло.

- російські військові стратили двох полонених бійців ЗСУ поблизу міста Селидове у Донецькій області. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

- МОЗ скасувало інвалідність 74 військовозобовʼязаних, яку встановила Хмельницька МСЕК. А Зеленський заявив, що загалом відомо про сотні епізодів порушень на різному рівні через нечесну роботу МСЕК.

- Термін базової підготовки у ЗСУ можуть збільшити до понад 1,5 місяця. Головнокомандувач ЗСУ розраховує ухвалити це рішення вже у грудні.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Харківському напрямку противник двічі без успіху штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська та Липців.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Стельмахівки, Джерельного, Вишневого, Зеленого Гаю, Піщаного та Лозової. Українські захисники зупинили дві ворожих атаки. Ще два боєзіткнення – продовжуються.

На Лиманському напрямку російські загарбники 14 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Греківки, Новомихайлівки, Макіївки, Петропавлівки, Катеринівки, Лиману Першого та Тернів. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили два штурми окупаційних військ у бік Верхньокам’янського та Переїзного, противник успіху не мав.

На Краматорському напрямку ворог за підтримки авіації штурмував наші позиції поблизу Часового Яру. Ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, наразі триває штурм позицій українських підрозділів у районі населеного пункту Торецьк.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 35 разів атакував у районах Сухої Балки, Воздвиженки, Миролюбівки, Красного Яру, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Селидового та Михайлівки. Наші захисники відбили 27 штурмів. Вісім атак тривають, ситуація контрольована.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 313 окупантів, з них 138 — безповоротно. Також знищено танк, дев’ять бойових броньованих машин та сім автомобілів, суттєво пошкоджено зенітний ракетний комплекс “Бук”, дві артилерійські системи та шість бойових броньованих машин.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 27 спроб прорвати нашу оборону поблизу Гірника, Новодмитрівки, Максимільянівки, Георгіївки, Дальнього, Катеринівки та Антонівки. Двадцять два боєзіткнення завершено, ще п’ять – досі продовжуються.

На цьому напрямку, за попередніми даними, втрати ворога безповоротними та пораненими склали 70 осіб. Також знищено два танки та чотири бойові броньовані машини, пошкоджено один танк, одну артилерійську систему та дві бойові броньовані машини.

На Времівському напрямку противник п’ять разів атакував наші підрозділи біля Богоявленки, Новоукраїнки та Золотого. Зараз ще триває одна атака окупантів.

На Оріхівському напрямку війська загарбників один раз штурмували позиції Сил оборони поблизу Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку наші війська відбили 4 атаки, противник успіху не мав.

На решті напрямків – без особливих змін.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні провів і важливі наради з Головкомом Сирським, начальником Генштабу Баргилевичем, міністром оборони України Умєровим. Детально обговорили ситуацію на фронтових напрямках – Торецький, Покровський, Курахівський, Харківський та всі інші. Доповіді були не лише щодо обставин зараз і наших дій зараз, але й на перспективу. Відповідно – забезпечення та озброєння, комплектування наших бригад.

Окремо обговорили Курську операцію – ми тримаємо там наші позиції, я дякую кожному воїну за хоробрість. Ми маємо пам’ятати, що Курська операція забезпечує стратегічну мету. Війна має повертатись на території, звідки вона прийшла. Це справедливо, коли буферна зона створена на території агресора. І також Курська операція дозволила Україні зробити більш активною роботу щодо обмінів – повертати наших воїнів із російського полону. Кожен це бачить.

Дякую всім бойовим бригадам, кожному підрозділу, які б’ються на передовій".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!