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Німець дав свій коментар.

Тоні Кроос розповів про своє ставлення до переходу гравців у Саудівську Аравію.

Колишнього футболіста Реала запитали, чому він засудив перехід Габріеля Вейги до Саудівської Аравії, але нічого не сказав про Начо та Хоселу.

"У цих випадках є різниця. Ситуація з гравцем, який вигравав титули Ліги чемпіонів і близький до завершення кар'єри, відрізняється від ситуації з гравцем, якому 21 рік. Перехід до Саудівської Аравії в такому юному віці віддаляє тебе від того, щоб стати хорошим гравцем і вигравати титули. Ось у чому різниця.

Я не прихильник того, щоб хтось переходив туди. Але інша річ, якщо ти йдеш, як Начо або Кріштіану Роналду — наприкінці своєї кар'єри, домігшись усього, ставши легендою в Мадриді і в Європі", — сказав колишній півзахисник Реала в інтерв'ю The Athletic.

Раніше повідомлялося, що Рюдігер може завершити кар'єру в Саудівській Аравії.