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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 22 жовтня 2024 року.

Завершилася 972 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- У Сумах від влучання російського «шахеда» загинули три людини, серед них — дитина. А на Донеччині росіяни вбили двох дітей і пенсіонерку.

- Верховна Рада має розглянути законопроєкт, який передбачатиме ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.

- Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив про звільнення з посади на тлі скандалів з отриманням інвалідності для прокурорів.

- Південна Корея може відправити в Україну своїх військових.

- Європейський парламент підтримав надання Україні кредиту на 2025 рік на 35 мільярдів євро із прибутків від заморожених активів рф.

- На Полтавщині в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних виявили тіло чоловіка. В обласному військкоматі кажуть, що він, імовірно, сам укоротив собі віку.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:



Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Ситуація на Покровському та Курахівському напрямках залишається напруженою — ворог зосереджує там основні наступальні зусилля.

Сьогодні вже відбулося 122 бойових зіткнення. Держава-терорист завдала 70 авіаударів, скинувши при цьому 122 КАБ. Окрім того, російські загарбники задіяли для ударів 718 дронів-камікадзе та здійснили понад 3200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку російські терористи чотири рази штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська та Стариці. Дві ворожі атаки тривають.

Сьогодні українські захисники на Харківському напрямку ліквідували та поранили 72 загарбників, знищили бойову броньовану машину, дві артилерійські системи, 32 БпЛА, сім одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки. Окрім того, пошкоджено дві артсистеми і чотири автомобілі окупантів.

12 разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу Піщаного, Петропавлівки, Колісниківки та Лозової підрозділи Сил оборони відбили дев’ять атак. Триває три боєзіткнення.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська 14 разів атакували українських захисників в районах Греківки, Новомихайлівки, Тернів та Торського. Бої продовжуються поблизу Греківки та в районі Тернів.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили спробу загарбників просунутись вперед в напрямку населеного пункту Бондарне.

Основні зусилля ворог і далі прикладає на Покровському напрямку, тут, впродовж цієї доби, агресор 40 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Селидове. Силами оборони відбито 34 штурмові дії противника, шість боєзіткнень тривають досі.

За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на цьому напрямку втратили 168 військовослужбовців вбитими та 197 — пораненими. Знищено танк, чотири бойові броньовані машини, три артсистеми, шість автомобілів та чотири мотоцикли. Також українські захисники завдали значних пошкоджень ще чотирьом артилерійським системам, трьом авто і чотирьом бойовим броньованим машинам противника.

На Курахівському напрямку загарбник теж досить активний — на цей час доби зафіксовано 35 ворожих атак поблизу Гірника, Новодмитрівки, Гострого, Катеринівки та Антонівки. Наші захисники зупинили 21 з них. Бої тривають у 14 локаціях.

На Времівському напрямку сьогодні агресор десять разів штурмував передній край нашої оборони в напрямку Богоявленки та Великої Новосілки. Одна атака триває.

На Оріхівському напрямку вороги намагались просунутись на позиції українських військ в районі Роботиного, зазнали невдачі.

На Придніпровському напрямку Силами оборони України було зупинено чотири спроби окупантів атакувати наші позиції.

Сьогодні за ефективну бойову роботу відзначаємо воїнів 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського та 27-ї реактивної артилерійської бригади імені кошового отамана Петра Калнишевського.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

«Провів РНБО. За численними фактами порушень МСЕК і фальшивих інвалідностей для посадовців. Це не тільки, до речі, прокурори. Є сотні таких фактів очевидно необґрунтованих інвалідностей у посадовців митниці, податкової, в системі Пенсійного фонду, в місцевих адміністраціях. З усім цим треба ретельно та оперативно розібратися. Система МСЕК має бути ліквідована. Але для реальних і саме системних змін треба провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності. Урядовцям – в Мінцифрі, в цифровій команді Міністерства оборони – є кому забезпечити відповідні зміни. Проблема не лише в тому, що посадовці роблять собі інвалідність завдяки звʼязкам, але і в тому, що люди, які отримали справжню інвалідність – зокрема, в бойових діях, – часто не можуть отримати відповідний статус і справедливі виплати. Часу, щоб виправити це, в уряду небагато».

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!