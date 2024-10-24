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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 23 жовтня 2024 року.

Завершилася 973 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

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ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 США погодили надання Україні $20 млрд кредиту з прибутків від заморожених активів рф. Вашингтон має намір розділити ці кошти між допомогою українській економіці та військовим.

🔸 Капітан Роман Гладкий, який улітку став начальником штабу командування Сил безпілотних систем, більше не обіймає цю посаду. ЗМІ пишуть, що замість нього призначили екскомандира 28 бригади Олексія Халабуду.

🔸 Зеленський готує ще один план на час війни з росією. У ньому міститимуться завдання для самої України. Цей документ не є альтернативою плану перемоги.

🔸 У Черкаській та Хмельницькій областях найбільше прокурорів, які мають інвалідність. В Офісі генпрокурора 22 прокурори мають такий статус. Там обіцяють, що по кожному з цих фактів проведуть перевірки.

🔸 Центральну МСЕК хочуть ліквідувати до кінця тижня — повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він також зазначив, що не збирається йти у відставку на тлі скандалів із МСЕК.

🔸 Орбан порівняв український військовий контингент, який Зеленський пропонує розмістити у Європі після війни, з радянськими військовими, що у XX столітті окупували Угорщину.

🔸 Глава МЗС Польщі Сікорський запропонував віддавати Україні гроші, які українські біженці отримують у Німеччині.

🔸 США вперше підтвердили, що північнокорейські солдати перебувають у росії, а Wall Street Journal пише, що в угоді про співпрацю між рф і КНДР був секретний пункт про відправлення північнокорейських солдатів до України.