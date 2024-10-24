Завершилася 973 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 США погодили надання Україні $20 млрд кредиту з прибутків від заморожених активів рф. Вашингтон має намір розділити ці кошти між допомогою українській економіці та військовим.

🔸 Капітан Роман Гладкий, який улітку став начальником штабу командування Сил безпілотних систем, більше не обіймає цю посаду. ЗМІ пишуть, що замість нього призначили екскомандира 28 бригади Олексія Халабуду.

🔸 Зеленський готує ще один план на час війни з росією. У ньому міститимуться завдання для самої України. Цей документ не є альтернативою плану перемоги.

🔸 У Черкаській та Хмельницькій областях найбільше прокурорів, які мають інвалідність. В Офісі генпрокурора 22 прокурори мають такий статус. Там обіцяють, що по кожному з цих фактів проведуть перевірки.

🔸 Центральну МСЕК хочуть ліквідувати до кінця тижня — повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він також зазначив, що не збирається йти у відставку на тлі скандалів із МСЕК.

🔸 Орбан порівняв український військовий контингент, який Зеленський пропонує розмістити у Європі після війни, з радянськими військовими, що у XX столітті окупували Угорщину.

🔸 Глава МЗС Польщі Сікорський запропонував віддавати Україні гроші, які українські біженці отримують у Німеччині.

🔸 США вперше підтвердили, що північнокорейські солдати перебувають у росії, а Wall Street Journal пише, що в угоді про співпрацю між рф і КНДР був секретний пункт про відправлення північнокорейських солдатів до України. 

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Наші воїни продовжують мужньо тримати оборону України.

Із початку доби відбулося 132 бойових зіткнення, противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 73 авіаційних ударів із застосуванням 117 КАБів, більше 610 ударів дронами-камікадзе та здійснив близько 3 тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку відбулося сім бойових зіткнень з російськими загарбниками. П’ять атак в районах Вовчанська та Тихого відбито українськими воїнами, ще дві тривають.

На Куп’янському напрямку противник дев’ять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Піщаного, Кругляківки, Степової Новоселівки, Лозової, Вишневого та Першотравневого. Дві атаки досі триває.

12 разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку населених пунктів Греківка, Терни, Новомихайлівка, Торське та Серебрянка. Вісім атак противника нашим підрозділам вдалось відбити, ще чотири боєзіткнення триває, ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку мали місце п’ять бойових зіткнень. Активність окупанти проявляли в районах Ступочок, Білої Гори та Григорівки, всі спроби ворога покращити своє становище були зупинені українськими воїнами.

Ворог чотири рази намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Від початку доби, окупанти в районах населених пунктів Торецька та Неліпівки три рази отримали жорстку відсіч від наших захисників. Одна атака триває.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 37 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Селидового, Новоторецька, Лисівки, Сухої Балки, Променя, Сухого Яру, Крутого Яру, Миролюбівки, Красного Яру та Михайлівки. Загалом, 29 атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще вісім боєзіткнень – тривають. Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території.

За наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день втрати агресора на даному напрямку склали 348 осіб вбитими та пораненими. Знищено один БТР, одину БМП, чотири одиниці автомобільної техніки, два мотоцикли, три антени БпЛА, одну гармату та один міномет. Окрім того, два БТР, одна ББМ, один автомобіль, одна МТЛБ та один ворожий міномет були пошкоджені.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 30 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Катеринівка, Антонівка, Новодмитрівка, Кремінна Балка, Зоряне, Гостре та Дальнє. Підрозділи Сил оборони відбили 26 атак противника, чотири атаки тривають досі.

На Времівському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень. Всі ворожі штурми зупинені в районах Богоявленки, Новоукраїнки та Золотої Ниви.

На Оріхівському напрямку одну безуспішну атаку ворога відбито нашими оборонцями протягом дня поблизу Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку наші воїни чотири рази відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по території росії. На даний час відомо про 27 авіаційних ударів із застосуванням 21 КАБ.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Сьогодні слід відзначити воїнів 65-ої окремої механізованої бригади, 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, 38-ої окремої бригади морської піхоти, 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, 42-ої окремої механізованої бригади, які стримують атаки переважаючих сил противника, завдають йому значних втрат.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Провів нараду з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем — щодо поточних питань і деяких невідкладних рішень, які потрібно ухвалити. Також була нарада із секретарем РНБО Олександром Литвиненком — про контроль за виконанням рішень РНБО та підготовка деяких військових питань на наступну Ставку.

Була доповідь Головкома Сирського: фронт і Курська операція. Найбільше уваги — складним напрямкам на Донеччині, а також потребам наших воїнів, наших бойових бригад в оперативності постачання від партнерів. Оперативність завжди означає більший результат. Я хочу відзначити сьогодні наших воїнів: 38-ма окрема бригада морської піхоти — це Покровський напрямок — та 79-та бригада ДШВ — це Курахівський напрямок. Дякую, хлопці! Дякую всім, хто допомагає! Слава всім, хто бореться заради України! Слава Україні!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!