Доля путівки до наступного раунду вирішиться вже 29 жовтня.
Жіноча збірна України, фото УАФ
25 жовтня 2024, 20:27
У рамках першого раунду плей-оф відбору чемпіонату Європи-2025 зустрілися жіночі збірні Туреччини та України.
Відкрити рахунок у поєдинку в Стамбулі вдалося гостям — гол на рахунку Дарини Апанащенко. Втримати мінімальну перевагу до фінального свистка колективу Володимира Пятенка не вдалося через результативний удар Еліф Кескін.
Матч-відповідь відбудеться у вівторок, 29 жовтня. Його прийматиме стадіон Зімбру в Кишиневі, Молдова.
Туреччина — Україна 1:1
Голи: Кескін, 61 — Апанащенко, 31
Туреччина: Селда Акгез, Дживелек, Абрахамссон, Хіз, Езев, Джал, Топчу, Пекел (Карабулут, 67), Тюрколглу (Садикоглу, 82), Кескін, Шекер (Ханчар, 90)
Україна: Самсон, Басанська, Шматко, Апанащенко, Корсун, Семків, Петрик, Овдійчук (Гірин, 70), Калініна (Панцулая, 78), Андрухів (Козлова, 78), Кравчук (Глущенко, 46, Молодюк, 90+3)
Попередження: Петрик
Нагадаємо, що переможницям цієї пари в другому раунді (27 листопада — 3 грудня) протистоятиме збірна Греції або Бельгії.