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Доля путівки до наступного раунду вирішиться вже 29 жовтня.

У рамках першого раунду плей-оф відбору чемпіонату Європи-2025 зустрілися жіночі збірні Туреччини та України.

Відкрити рахунок у поєдинку в Стамбулі вдалося гостям — гол на рахунку Дарини Апанащенко. Втримати мінімальну перевагу до фінального свистка колективу Володимира Пятенка не вдалося через результативний удар Еліф Кескін.

Матч-відповідь відбудеться у вівторок, 29 жовтня. Його прийматиме стадіон Зімбру в Кишиневі, Молдова.

Туреччина — Україна 1:1

Голи: Кескін, 61 — Апанащенко, 31

Туреччина: Селда Акгез, Дживелек, Абрахамссон, Хіз, Езев, Джал, Топчу, Пекел (Карабулут, 67), Тюрколглу (Садикоглу, 82), Кескін, Шекер (Ханчар, 90)

Україна: Самсон, Басанська, Шматко, Апанащенко, Корсун, Семків, Петрик, Овдійчук (Гірин, 70), Калініна (Панцулая, 78), Андрухів (Козлова, 78), Кравчук (Глущенко, 46, Молодюк, 90+3)

Попередження: Петрик

Нагадаємо, що переможницям цієї пари в другому раунді (27 листопада — 3 грудня) протистоятиме збірна Греції або Бельгії.