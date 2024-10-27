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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 26 жовтня 2024 року.

Завершилася 976 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Зеленський підписав закон, за яким іноземці та люди без громадянства зможуть укладати контракт із Силами оборони.

- У Кіровській області рф розбився вертоліт Мі-2, троє з чотирьох членів екіпажу загинули на місці.

- Зеленський закликав партнерів до «рішучості» після чергової масової атаки рф по Україні.

- Єврокомісія привітала досягнення консенсусу країнами Групи семи і Євросоюзом щодо їхніх внесків у 50 млрд доларів кредиту для України, який будуть гасити за рахунок прибутків від заморожених російських активів; внесок ЄС становитиме орієнтовно 18 млрд євро.

- Франція і Німеччина не підтримали пропозицію, яка спрямована на те, щоб обійти вето Угорщини, яке блокує виділення допомоги Україні на понад 6 мільярдів євро.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж всієї лінії фронту зросла до 90. Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема КАБи, та здійснювати атаки майже на всіх напрямках сходу та півдня нашої країни, особливо активно на Покровському та Курахівському напрямках. Сили оборони тримають рубежі та вживають всі необхідні заходи для недопущення прориву оборони.

Окупант не припиняє застосовувати артилерію та авіацію по території Чернігівської та Сумської областей. Під ворожими обстрілами опинились райони населених пунктів, таких як Хрінівка, Олександрівка, Яблунівка, Басівка, Тимофіївка та Покровка. Також авіація противника завдала авіаудару в районі Храпівщини, скинувши при цьому дві керовані авіабомби.

За наявною інформацією на даний час, ворог завдав 18 авіаударів по території Курської області, застосувавши 29 КАБ.

На Харківському напрямку сьогодні відбулося сім бойових зіткнень. Наші війська відбили чотири атаки росіян у районах Вовчанська та Стариці. Ще три боєзіткнення поблизу Стариці досі тривають.

П’ять штурмових дій загарбників відбиті нашими воїнами поблизу Кіндрашівки, Синьківки, Кругляківки, Берестового та Першотравневого на Куп’янському напрямку. Поблизу Кругляківки та Кіндрашівки точиться ще три боєзіткнення. Ворог активно застосовує авіацію. Зазнали ударів КАБами Піщане, Глушківка, Загризове, також Берестове опинилось під ударами некерованих авіаційних ракет.

На Лиманському напрямку ворог, за підтримки авіації, атакує в районах Греківки, Макіївки, Тернів, Торського, Серебрянки та Григорівки. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже 12 боєзіткнень, з яких чотири тривають досі.

На Сіверському напрямку окупанти двічі атакували в районі Білогорівки, одне боєзіткнення досі триває.

На Торецькому напрямку противник шість разів атакував позиції наших військ поблизу Щербинівки. На даний час три атаки вже відбито.

Найгарячіше на Покровському напрямку. В районах Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Миколаївки та Селидового – точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 20 спроби штурму українських позицій, 12 атак нашими захисниками вже відбито. Окупанти скинули авіабомбу в районі Мирнограду.

На Курахівському напрямку триває одинадцять боєзіткнень в районах населених пунктів Ізмайлівка, Степанівка, Новодмитрівка, Новоселидівка, Гостре, Дальнє, Антонівка, Єлизаветівка, Катеринівка. Сім ворожих штурмів вже відбито нашими захисниками.

На Оріхівському напрямку нашими оборонцями відбито атаку ворога в районі Новоданилівки. Загарбники активно застосовували авіацію по районах населених пунктів Мала Токмачка та Малі Щербаки.

На Придніпровському напрямку нашими захисниками відбито чотири атаки ворога. Окупанти завдали авіаційного удару населеному пункту Львове, застосувавши некеровані авіаційні ракети.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"В Москві налаштовані на продовження агресії. Більше нічого вони там не хочуть. І саме тому вони намагаються збільшити їхнє оборонне виробництво, і саме за рахунок обходу санкцій. І саме тому беруть у спільники все більше Північну Корею, і вже днями їхні солдати можуть бути на полі бою проти України. Україна змушена буде у Європі фактично воювати проти Північної Кореї. Це умови, коли відсутність більш сильних рішень партнерів на підтримку України тільки спонукає Путіна вкладатись далі в терор.

Світ може зупинити розгортання війни. Абстракцій та слів для цього замало – конкретні кроки потрібні. Ми дали всі такі кроки в Плані перемоги. Те, що не дозволить винуватцям війни стати ще більш агресивними. Ми очікуємо необхідного більшого тиску на Росію. Ми очікуємо більшої підтримки для України. І це буде справедливо.

І час, який спливає, поки рішень немає, – це, на жаль, постійні російські удари, постійні втрати наших життів. Наступний тиждень буде часом нашої дуже активної роботи з партнерами заради підтримки наших воїнів на фронті та заради нашої стратегії примусу Росії до завершення війни. Ми готуємо важливі сигнали підтримки".

Віримо у Збройні Сили України та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!