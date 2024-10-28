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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 27 жовтня 2024 року.

Завершилася 977 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

Голова ОП Андрій Єрмак заявив, що для початку переговорів треба повернутися на кордони до початку повномасштабного вторгнення.

У Селидовому на Донеччині росіяни розстріляли з автоматичної зброї цивільний автомобіль, де перебували двоє людей.

Швеція напередодні зими надала Україні пакет гуманітарної допомоги розміром близько $10,3 млн.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала результати парламентських виборів та закликала громадян вийти на протест у понеділок 28 жовтня.

Зеленський хоче, щоб вибори президента відбулися одразу після завершення війни з росією — повідомили в Офісі Президента.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

За сьогодні противник завдав по території України один ракетний та 66 авіаційних ударів (задіяв, зокрема, 140 КАБ), використав для ураження 762 дрони-камікадзе. Здійснив понад 3500 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Харківському напрямку ворог двічі атакував неподалік Вовчанська.

На Куп’янському напрямку агресор протягом дня 20 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Кіндрашівки, Синьківки, Колісниківки, Кругляківки, Лозової, Загризового, Першотравневого та Вишневого. Сімнадцять атак противника відбито Силами оборони. Бої продовжуються.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів в районах Чернещини, Новомихайлівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Серебрянки та Григорівки. Досі точиться два боєзіткнення, решту — наші воїни зупинили.

На Краматорському напрямку активність ворога з початку доби склала чотири бойових зіткнення. Штурмові дії відбувались поблизу Оріхово-Василівки та Предтечиного.

На Торецькому напрямку наші війська відбивали п’ять атак противника поблизу Торецька, Щербинівки та Нью-Йорка. Всі атаки відбиті українськими воїнами.

Від початку доби ворог 27 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Крутий Яр, Вишневе та Селидове. Отримали жорстку відсіч від наших захисників.

Противник зазнає значних втрат — за попередньою інформацією, сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку 189 окупантів, 80 з них — безповоротно. Знищено один танк, три автомобілі та стільки ж артсистем, також пошкоджено чотири бойових броньованих машини, одна з яких — бойова машина підтримки танків “Термінатор”.

На Курахівському напрямку ворог 36 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявляв у районі Новоселидівки, Новодмитрівки, Курахівки, Максимільянівки, Антонівки, Курахового та Катеринівки, де українські захисники відбили 32 атаки, чотири боєзіткнення тривають.

На Времівському напрямку наші війська відбили п’ять атак противника поблизу Новоукраїнки та Богоявленки, ще три штурми тривають дотепер.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій, де протягом доби було здійснено три невдалі штурми позицій українських воїнів.

Сьогодні за ефективну та професійну бойову роботу слід відзначити воїнів 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, 425-го окремого штурмового батальйону, 65-ї окремої механізованої бригади, 124-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ, які ефективно знищують ворога, завдають йому непоправних втрат в живій силі та техніці.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Сьогодні було багато сказано про українську мову, про українську культуру. Сьогодні відзначаємо День української писемності та мови. І в такий день важливо сказати, що тільки справжніми результатами реально зберігається все наше, все українське. Ми в цій війні боремось проти ворога, який намагається знищити в Україні все українське. І тому кожна дія заради нашої держави, кожен результат на посилення України мають непересічне значення.

Виграти цю війну можемо ми всі лише разом – і вберегти Україну можемо лише разом. Не кожен сам для себе, а всі для України. І саме так маємо працювати щодня – всі для України. Кожен на своєму рівні, кожен на своєму місці. Дякую за всі результати заради України".

Віримо у Збройні Сили України та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!