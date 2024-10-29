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Підопічні Володимира Пятенка далі протистоятимуть Греції або Бельгії.

Жіночі збірні України та Туреччини зустрілися в Молдові в рамках першого раунду плей-оф відбору чемпіонату Європи-2025.

Колектив Володимира Пятенка відкрив рахунок у поєдинку завдяки автоголу Еди Караташ. 20-ма хвилинами пізніше Любов Шматко подвоїла перевагу "синьо-жовтих", тож на перерву вони пішли з перевагою в два м'ячі. У другій половині зустрічі голів не було, тож фінальний свисток зафіксував перемогу українок із рахунком 2:0.

Україна — Туреччина 2:0

Голи: Караташ, 14 (авт.), Шматко, 34

Україна: Самсон, Корсун, Апанащенко, Шматко, Басанська, Андрухів (Гірин, 73), Петрик, Хімич (Семків, 89), Овдійчук, Калініна (Молодюк, 80), Кравчук (Глущенко, 89)

Туреччина: Акгез, Езев (Закар, 90+1), Караташ, Абрахамссон, Дживелек, Топчу, Джал, Кескін (Ханчар, 66), Тюркоглу (Садикоглу, 73), Шекер, Пекел (Карабулут, 46)

Попереджені: Басанська, Овдійчук, Корсун — Дживелек, Джал, Шекер

У другому раунді плей-оф кваліфікації Євро-2025 (27 листопада — 3 грудня) Україні протистоятимуть переможниці пари Греція — Бельгія. Матч у грецькому Іракліоні завершився нічиєю (0:0).