Завершилася 979 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Мобілізувати в Україні планують ще понад 160 тисяч громадян, що дозволить укомплектувати частини до 85%. Про це під час виступу у Верховній Раді заявив секретар РНБО Олександр Литвиненко. Загалом до Сил оборони вже призвали 1 мільйон 50 тисяч осіб.

🔸 New York Times пише, що Зеленський у секретній частині свого Плану перемоги запросив у союзників далекобійні ракети Tomahawk. Один зі співрозмовників видання сказав, що це "абсолютно нездійсненна вимога".

🔸 Делегація Південної Кореї відвідає Україну вже цього тижня, щоб поділитися інформацією про відправлення військ КНДР до росії та обговорити заходи співпраці.

🔸 Рада проголосувала за законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів — до 7 лютого 2025 року.

🔸 Очільників МСЕК не допустять до роботи у новій системі лікарських комісій. Водночас решта медиків, які зараз працюють у МСЕК, зможуть податися на роботу.

🔸 Рада погодила звільнення генпрокурора Андрія Костіна. Він подав у відставку на тлі скандалів з прокурорами щодо отримання інвалідності.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Ситуація на Куп’янському та Курахівському напрямках залишається напруженою — ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти сьогодні активно атакують на Сіверському та Покровському напрямках.

На даний час відбулося 158 бойових зіткнень. Сьогодні держава-терорист завдала двох ракетних ударів двома ракетами, 57 авіаударів, скинувши при цьому 101 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 539 дронів-камікадзе та здійснили близько 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку російські терористи чотири рази штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та Липців. Точиться один бій.

22 рази ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу Синьківки, Колісниківки, Загризового, Голубівки, Степової Новоселівки, Новоосинового, Берестового, Богуславки та Лозової підрозділи Сил оборони відбили 17 атак. Триває п’ять боєзіткнень у районах Богуславки, Загризового, Колісниківки та Новоосинового.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська 15 разів атакували українських захисників в районах Греківки, Дружелюбівки, Чернещини, Новомихайлівки, Невського, Тернів, Торського, Серебрянки та Ямполівки, всі атаки ворога було відбито.

Ворог 13 разів штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Званівки, Івано-Дар’ївки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили дві спроби загарбників просунутись вперед в районі Ступочок.

На Торецькому напрямку, де окупанти атакували наші позиції – чотири боєзіткнення вже завершені. Триває бій неподалік Щербинівки.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби, агресор 20 разів атакував наші позиції. В районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новогродівка, Крутий Яр, Селидове та Вишневе. П’ять боєзіткнень тривають досі. При цьому втрати окупантів, за наявною інформацією на даний час склали 220 осіб вбитими та пораненими, знищено чотири багі, дві бойові броньовані машини та два квадроцикли, також наші захисники пошкодили один БТР окупантів.

Основні зусилля ворог і далі прикладає на Курахівському напрямку. Загарбники на цей час доби зробили 42 спроби просунутись вперед. 10 атак продовжуються. В основному бої тривають біля населених пунктів Новоселидівка, Новодмитрівка, Максимільянівка, Дальнє, Антонівка, Катеринівка, Берестки, Іллінка та Трудове. Втрати окупантів на даний час склали близько 100 осіб вбити та пораненими, знищено чотири танки, сім бойових броньованих машин, чотири мотоцикли, також пошкоджено одну БМП окупантів.

На Времівському напрямку сьогодні агресор шість разів штурмував передній край нашої оборони в районі Новоукраїнки, Ясної Поляни та Шахтарського. На даний час триває чотири боєзіткнення.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив чотири безуспішних штурми позицій українських підрозділів.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку.

Сьогодні за ефективну бойову роботу відзначаємо воїнів 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, 126-ої окремої бригади територіальної оборони.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Провів зустрічі з прем'єр-міністрами Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії в Рейк'явіку. 

У фокусі уваги продовження підтримки України, зокрема ключові потреби в оборонній сфері, фінансування українського виробництва, посилення української ППО та наших далекобійних спроможностей. Також реалізація пунктів Плану перемоги та підготовка до другого Саміту миру.

Дякую лідерам за підтримку! Разом маємо зберегти єдність у Європі, щоб прискорити наближення миру".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!