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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 29 жовтня 2024 року.

Завершилася 979 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Мобілізувати в Україні планують ще понад 160 тисяч громадян, що дозволить укомплектувати частини до 85%. Про це під час виступу у Верховній Раді заявив секретар РНБО Олександр Литвиненко. Загалом до Сил оборони вже призвали 1 мільйон 50 тисяч осіб.

🔸 New York Times пише, що Зеленський у секретній частині свого Плану перемоги запросив у союзників далекобійні ракети Tomahawk. Один зі співрозмовників видання сказав, що це "абсолютно нездійсненна вимога".

🔸 Делегація Південної Кореї відвідає Україну вже цього тижня, щоб поділитися інформацією про відправлення військ КНДР до росії та обговорити заходи співпраці.

🔸 Рада проголосувала за законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів — до 7 лютого 2025 року.

🔸 Очільників МСЕК не допустять до роботи у новій системі лікарських комісій. Водночас решта медиків, які зараз працюють у МСЕК, зможуть податися на роботу.

🔸 Рада погодила звільнення генпрокурора Андрія Костіна. Він подав у відставку на тлі скандалів з прокурорами щодо отримання інвалідності.