Завершилася 980 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Зеленський заявив, що Україна не намагалася захопити атомну станцію у Курській області рф та обурився, що ЗМІ розкрили секретну частину Плану перемоги про бажання отримати ракети Tomahawk:

"Це була конфіденційна інформація між Україною та Білим домом. Як зрозуміти ці повідомлення? Отже, це означає, що між партнерами немає нічого конфіденційного", — зазначив президент.

🔸 Майже 600 млн грн втратила держава на закупівлях безпілотників для "Армії дронів" — про це йдеться у розслідуванні hromadske.

🔸 Журнал Time назвав одруження в "Дії" однією з кращих інновацій року.

🔸 У Покровську залишається близько 12 тисяч людей. Влада закликає їх виїжджати через руйнування інфраструктури та план закриття певних ділянок міста з метою оборони.
 
🔸 Мінсоцполітики працює над впровадженням нової системи соціального страхування "єПотенціал".

🔸 Україна може стати членом ЄС до кінця 2029 року за умови виконання всіх необхідних реформ — заявив єврокомісар Олівер Варгеї.

🔸 В уряді підготували дорожню карту з відкриття повітряного простору України в умовах воєнного стану.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

На даний час відбулося 134 бойових зіткнення. Найгарячішою залишалася ситуація на Курахівському та Покровському напрямках.

За сьогодні противник завдав по території України один ракетний та 58 авіаційних ударів (задіяв, зокрема, одну ракету та 68 КАБ), використав для ураження 663 дрони-камікадзе. Здійснив понад 3800 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Харківському напрямку ворог один раз атакував неподалік Вовчанська. До того ж окупанти активно застосовуали авіацію на цьому напрямку, зокрема бомбардуванню піддавалися райони населених пунктів Малі Проходи, Кудіївка та Козача Лопань.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 20 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Синьківки, Новоосинового, Колісниківки, Першотравневого, Піщаного, Кругляківки, Зеленого Гаю, Вишневого, Богуславки, Петропавлівки, Лозової та Загризового. На даний час тривають два боєзіткнення.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 11 разів в районах Катеринівки, Греківки, Тернів, Зарічного, Дружелюбівки та у Серебрянському лісництві. Досі точиться одне боєзіткнення, решту — наші воїни зупинили.

На Сіверському напрямку ворог двічі протягом дня намагався прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Верхньокам’янське та Білогорівка.

На Краматорському напрямку активність ворога вилилася в одне бойове зіткнення поблизу Часового Яру.

На Торецькому — атак не було, проте ворог завдав авіаційного удару некерованими ракетами по населеному пункту Дружба.

Ворог 26 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку. Від початку доби окупанти в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Сухий Яр, Новогродівка, Вишневе, Крутий Яр та Селидове 22 рази отримали жорстку відсіч від наших захисників. Чотири атаки тривають дотепер.

Противник зазнає значних втрат — за попередньою інформацією сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку понад 220 окупантів, 115 з них — безповоротно. Знищено два танки, одну артсистему, дві одиниці автомобільної техніки та один БпЛА окупантів, також пошкоджено одну одиницю автомобільної техніки, дві бойових броньованих машини та одну артсистему.

На Курахівському напрямку ворог атакував наші позиції поблизу Новоселидівки, Новодмитрівки, Іллінки, Максимільянівки, Гострого, Єлизаветівки, Дальнього, Антонівки, Курахівки, Кремінної Балки, Вознесенки та Катеринівки. На даний час українські воїни відбили 26 атак, 13 боєзіткнень досі триває.

На Времівському напрямку наші війська відбивали атаки противника, поблизу Богоявленки, Максимівки та Новоукраїнки – п’ять атак відбито, одна — триває.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив одну марну спробу потіснити наших захисників із займаних рубежів поблизу населеного пункту Чарівне. Ситуація контрольована.

На Оріхівському напрямку агресор завдав авіаційних ударів по населеним пунктам Мала Токмачка та Преображенка. Всього було застосовано 14 авіабомб.

Сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області, на даний час по її території завдано 19 ударів 20 російськими керованими авіабомбами.

Сьогодні за ефективну та професійну бойову роботу слід відзначити воїнів 141-ї окремої піхотної бригади та 126-ї окремої бригади територіальної оборони, які завдають ворогу вагомих втрат у живій силі та техніці.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Сьогодні я вже повернувся в Україну. Багато зустрічей зараз тут, у Закарпатті: багато є регіональних справ, які мають значення для всієї нашої країни, робота з місцевими громадами, робота з місцевими підприємцями. За кілька років вдалося зробити Закарпаття однією з опор нашої стійкості — всієї вже України.

І говорив сьогодні тут з керівниками громад області, з представниками бізнесу. Була зустріч разом з першою віцепрем'єркою Свириденко з бізнесом регіону. А це бізнес у тому числі релокований з інших наших областей. Ми бачимо, як зростає тут виробництво, які є перспективи, й водночас є питання, є проблеми. Допоможемо з рішеннями обов'язково.

І зараз ще відвідаю наших хлопців — воїнів, які проходять реабілітацію після поранень. Бойові наші хлопці — з наших бригад, що воюють на Донеччині, у Вовчанську, на Курщині. Хочу подякувати їм від усіх наших людей — від всієї України — та відзначити їх державними нагородами за таку потрібну роботу, таку службу, за їхню таку потрібну хоробрість. Хоробрість, яка завжди має вирішальне значення: і на полі бою, в політичних рішеннях. Дуже сподіваємось на хоробрість партнерів".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!