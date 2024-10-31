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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 30 жовтня 2024 року.

Завершилася 980 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Зеленський заявив, що Україна не намагалася захопити атомну станцію у Курській області рф та обурився, що ЗМІ розкрили секретну частину Плану перемоги про бажання отримати ракети Tomahawk:

"Це була конфіденційна інформація між Україною та Білим домом. Як зрозуміти ці повідомлення? Отже, це означає, що між партнерами немає нічого конфіденційного", — зазначив президент.

🔸 Майже 600 млн грн втратила держава на закупівлях безпілотників для "Армії дронів" — про це йдеться у розслідуванні hromadske.

🔸 Журнал Time назвав одруження в "Дії" однією з кращих інновацій року.

🔸 У Покровську залишається близько 12 тисяч людей. Влада закликає їх виїжджати через руйнування інфраструктури та план закриття певних ділянок міста з метою оборони.



🔸 Мінсоцполітики працює над впровадженням нової системи соціального страхування "єПотенціал".

🔸 Україна може стати членом ЄС до кінця 2029 року за умови виконання всіх необхідних реформ — заявив єврокомісар Олівер Варгеї.

🔸 В уряді підготували дорожню карту з відкриття повітряного простору України в умовах воєнного стану.