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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цих вихідних.

Найближчого вікенду на футбольного вболівальника чекає декілька дуже цікавих протистоянь. В Англії, відбудеться відразу три топових матчі в рамках англійської Прем'єр ліги: Ньюкасл — Арсенал, Тоттенгем — Астон Вілла та Манчестер Юнайтед — Челсі. Також, в німецькій Бундеслізі пройде центральний матч туру. Нестабільна дортмундська Боруссія прийматиме потужний РБ Лейпциг.

Боруссія Д — РБ Лейпциг

Субота, 2 листопада, 19:30. Зігналь Ідуна Парк (Дортмунд, Німеччина).

Поточний сезон Боруссія Д розпочала потужно, здобувши п'ять перемог поспіль, граючи в яскравий та результативний футбол. Здавалося, "джмели" вгадали з вибором нового тренера в особі Нурі Шахіна, який замінив влітку Едіна Терзича. Однак починаючи з жовтня дортмундці різко почали здавати позиції, програвши три матчі з чотирьох у Бундеслізі. Минулий тиждень видався невдалим для команди Шахіна. Вкрай болюча поразка від мадридського Реала (2:5) в Лізі чемпіонів, хоча після першого тайму німці вигравали із рахунком 2:0. Після цієї невдачі, Боруссія поступилася в чемпіонаті Німеччини Аугсбургу (1:2). Тож не дивно, що останнім часом не чутно розмов про тренерський геній Шахіна. Ба більше, з'являється інформація про можливе звільнення молодого фахівця.

Боруссії Д бракує стабільності. Простежується дисбаланс між захистом та атакою. В грі з м'ячем колектив Шахіна має яскравий вигляд, практично в кожному матчі створює та реалізує багато моментів. Але оборона діє не організовано, регулярно припускаючись помилок, які призводять до пропущених голів. 14 пропущених м'ячів у восьми матчах чемпіонату, занадто багато для команди, яка ставить перед собою максимальні задачі на внутрішній арені. З такою грою в захисті про боротьбу за зону Ліги чемпіонів, і тим паче про чемпіонство, не може бути й мови.

Матч з РБ Лейпциг дасть відповідь на багато питань, головне з яких: чи може Боруссія Д під керівництвом Нурі Шахіна на даний момент здобувати позитивний результат у матчах з претендентами на перемогу в чемпіонаті?

Після 8 турів німецької Бундесліги "жовто-чорні" з 13 пунктами в активі йдуть лише на 7-му місці в турнірній таблиці, відстаючи від лідируючих — Баварії та РБ Лейпциг на сім очок.

Травмовані: Джованні Рейна, Карім Адеємі, Жульєн Дуранвілль, Ніклас Зюле та Ян Коуту.

Дискваліфіковані: Кабар.

РБ Лейпциг проводить неоднозначний сезон. "Бики" в рамках німецької Бундесліги йдуть без поразок та впевнено лідирують разом з мюнхенською Баварією в турнірній таблиці. В свою чергу, команда Марко Розе поступилася у всіх трьох матчах Ліги чемпіонів. Тим не менш, варто зауважити, що в ЛЧ суперники у німців були топ-команди: Атлетіко (1:2), Ювентус (2:3) та Ліверпуль (0:1), але все одно контраст разючий. Хоча по грі, в жодному з цих матчів Лейпциг виглядав як мінімум не гірше за суперників. Головний тренер "биків" Марко Розе проводить вже третій сезон на чолі команди, що безумовно є великою перевагою перед майбутнім опонентом — Нурі Шахіном, який тільки влітку став головним в Дортмунді. Відчувається, що цього сезону гравці Лейпцигу остаточно адаптувалися до вимог 48-річного фахівця та демонструють найкращий футбол за останні роки. В атаці "червоно-білі" як завжди виглядають яскраво, однак тепер і оборона діє надійно. У 8-ми турах Бундесліги команда пропустила лише три м'ячі. Захист "биків" найкращий у чемпіонаті і це багато про що говорить. На фоні Боруссії Д, РБ Лейпциг виглядає дуже стабільною та організованою командою, яка знає за рахунок чого здобувати для себе потрібний результат. Травмовані: Ксавер Шлагер, Давід Раум, Ніколас Зайвельд та Хаві Сімонс. Компанія VBET пропонує на цей поєдинок такі коефіцієнти: перемога Боруссії Д— 2.25, перемога РБ Лейпциг — 3.16. Нічия — 3.78.

Ньюкасл — Арсенал

Субота, 2 листопада, 14:30. Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл, Англія).

Якщо в Кубку ліги Ньюкасл мали непоганий вигляд у матчі з Челсі (2:0), то в п'яти останніх турах АПЛ "сороки" не здобули жодної перемоги: нічийні поєдинки з Манчестер Сіті (1:1) та Евертоном (0:0), а також поразки від Фулгема (1:3), Брайтона (0:1) і Челсі (1:2). Таким чином, востаннє команда Едді Гау набирала три пункти в АПЛ 15 вересня в гостях у аутсайдера Вулверемптона (2:1). Ньюкасл добре розпочав сезон, вигравши три матчі та одного разу зігравши унічию. Однак після цього, гра "сорок" різко пішла на спад і Арсенал безумовно не найзручніший м'яко кажучи суперник для того, щоб здобути першу за довгий час звитягу.

Тим не менш, досить солідна перемога над Челсі у Кубку ліги може додати впевненості у власних силах Ньюкаслу перед грою з "канонірами", тож не слід передчасно списувати з рахунків колектив Гау.

Травмовані: Ботман, Ласеллс, Мерфі, Тріпп'єр, Вілсон.

Арсенал минулої середи теж проводив матч Кубка ліги, тож у цьому відношенні суперники перебувають у плюс-мінус рівних умовах. Хоча безумовно рівень опозиції у майбутніх суперників був різний. Лондонці грали проти середняка Чемпіоншипу Престона (3:0) і могли собі дозволити широку ротацію, яка не вплинула на результат. В свою чергу, "сорокам" протистояв Челсі на який Едді Гау виставив повністю бойовий склад. "Каноніри" в поточному сезоні у всіх турнірах зазнали тільки однієї поразки, два тижні тому сенсаційно програвши в гостях Борнмуту українця Іллі Забарного.

В минулому турі АПЛ команда Артети розписала бойовий нічию із іншим претендентом на титул Ліверпулем (2:2) в яскравому та результативному матчі.

На папері Арсенал виглядає явним фаворитом, але грати на Сент-Джеймс Парк важко будь-якій команді незалежно від статусу. До того ж в останніх п'яти очних протистояннях "каноніри" здобули лише дві перемоги над "сороками".

Травмовані: Тірні, Томіясу, Едегор, Калафіорі.

Тоттенгем — Астон Вілла

Неділя, 3 листопада, 16:00. Тоттенгем Готспур Стедіум (Лондон, Англія).

Лондонський Тоттенгем та бірмінгемська Астон Вілла посеред тижня грали в 1/8 фіналу Кубка англійської ліги. Результат для обох команд виявився абсолютно різним. Якщо команда Анге Постекоглу здобула путівку в наступний раунд змагань, вигравши у Манчестер Сіті (2:1), то підопічні Унаї Емері з аналогічним рахунком поступилися Крістал Пелес (1:2) та вилетіли з турніру.

"Шпори" наразі посідають восьме місце в АПЛ, відстаючи від четвертої Астон Вілли на п'ять очок. Колективу Постекоглу не вистачає стабільності і таке враження, що лондонці просто продовжують кінцівку минулого сезону. Яскраві перемоги чергуються не менш яскравими поразками, як от наприклад у матчі з Брайтоном (2:3). В останніх п'яти матчах Тоттенгем здобув три перемоги та двічі програв.

Парадокс полягає в тому, що за футболом "шпор" під керівництвом Постекоглу приємно спостерігати... нейтральному вболівальнику. Тоттенгем грає в атакувальний, інтенсивний футбол, який заточений на домінуванні над суперником, але такий стиль здебільшого є "валідольним" для фанатів лондонського клубу. І який поки що так і не приніс бажаного трофею для "лілово-білих".

Також окремо треба підкреслити відсутність травмованого Сон Хьон Міна, що значно обмежує атакувальний потенціал "шпор". З корейцем та без нього, команда Постекоглу виглядає по-різному в атакувальній фазі.

Травмовані: Сон Хьон Міна, Спенс, ван де Вен, Одобер.

Якщо Тоттенгем продовжує кінцівку минулого сезону, тоді теж саме можна сказати і про Астон Віллу. Колектив Унаї Емері демонструє стабільну, організовану гру, яка до того ж приносить результат. Бірмінгемці показують якісний футбол, як в чемпіонаті Англії, так і в Лізі чемпіонів. В ЛЧ "леви" вразили всю футбольну Європу, здобувши три перемоги поспіль, включно з неперевершеним тріумфом в матчі з Баварією (1:0), що підкреслює серйозний настрій колективу іспанського фахівця на міжнародній арені.

Бірмінгемська команда не знає поразок з 31 серпня у всіх турнірах, зібравши за цей час безпрограшну серію з 11 матчів. Щоправда в крайньому поєдинку національної першості підопічні Унаї Емері втратили очки, вдома зігравши внічию з Борнмутом (1:1). Наразі, Астон Вілла посідає четверте місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 18 очок після дев'яти зіграних турів. Не зайвим буде відзначити безпрограшну виїзну серію "вілланів", яка складає шість матчів.

Травмовані: Мінгс, Хаус, Камара.

Компанія VBET пропонує на цей поєдинок такі коефіцієнти: перемога Тоттенгема— 1.97, перемога Астон Вілли — 3.57. Нічия — 4.2.

Манчестер Юнайтед — Челсі

Субота, 3 листопада, 18:30. Олд Траффорд (Манчестер, Англія).

Манчестер Юнайтед звільнив нідерландського тренера Еріка тен Гага після поразки від Вест Гема, чим потішив своїх вболівальників. Це рішення назрівало ще з минулого сезону, але тільки наприкінці жовтня воно стало реальністю. Одразу після цього манкуніанці під керівництвом іншого нідерландця - тимчасового головного тренера Руда ван Ністелроя — провели матч Кубка ліги проти Лестера, в якому забили одразу п'ять м'ячів, пропустивши у відповідь тільки два. Цікаво, що за тен Гага "червоні дияволи" в останніх чотирьох зустрічах в усіх турнірах спромоглися забити лише чотири голи.

Наразі Манчестер Юнайтед посідає 14 місце в турнірній таблиці АПЛ, маючи в своєму активі лише три перемоги у дев'яти зіграних турів та тільки вісім забитих м'ячів. Гнітюча статистика.