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У листопаді "зелено-жовті" візьмуть участь у двох поєдинках.

Стало відомо, які гравці приєднаються до розташування збірної Бразилії для підготовки до найближчих матчів, передає офіційний сайт місцевої Федерації футболу.

Головний тренер "зелено-жовтих" Дорівал Жуніор визначився зі списком виконавців, які в листопаді зможуть допомогти своїй національній команді у кваліфікаційних поєдинках ЧС-2026.

Заявка збірної Бразилії :

Воротарі: Бенто (Ан-Наср), Едерсон (Манчестер Сіті), Вевертон (Палмейрас);

Захисники: Даніло (Ювентус), Вандерсон (Монако), Гільєрме Арана (Атлетіко Мінейро), Абнер (Ліон), Едер Мілітао (Реал Мадрид), Габріел Магальяес (Арсенал), Маркіньйос (ПСЖ), Мурільйо (Ноттінгем Форест);

Півзахисники: Андре (Вулвергемптон), Андреас Перейра (Фулгем), Бруно Гімараес (Ньюкасл), Жерсон (Фламенго), Лукас Пакета (Вест Гем), Родріго (Реал Мадрид);

Нападники: Естевао (Палмейрас), Рафінья (Барселона), Луїс Енріке, Ігор Жезус (обидва — Ботафого), Савіньйо (Манчестер Сіті), Вінісіус Жуніор (Реал Мадрид).

Нагадаємо, 14 листопада бразильці гостюватимуть у збірної Венесуели, тоді як 20-го зустрінуться зі збірною Уругваю вдома.

Після десяти зіграних матчів колектив Дорівала Жуніора йде четвертим (із десяти) у турнірній таблиці південноамериканського відбору, маючи 16 залікових балів.