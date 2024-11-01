У листопаді "зелено-жовті" візьмуть участь у двох поєдинках.
Збірна Бразилії, Getty Images
01 листопада 2024, 21:16
Стало відомо, які гравці приєднаються до розташування збірної Бразилії для підготовки до найближчих матчів, передає офіційний сайт місцевої Федерації футболу.
Головний тренер "зелено-жовтих" Дорівал Жуніор визначився зі списком виконавців, які в листопаді зможуть допомогти своїй національній команді у кваліфікаційних поєдинках ЧС-2026.
Заявка збірної Бразилії:
Воротарі: Бенто (Ан-Наср), Едерсон (Манчестер Сіті), Вевертон (Палмейрас);
Захисники: Даніло (Ювентус), Вандерсон (Монако), Гільєрме Арана (Атлетіко Мінейро), Абнер (Ліон), Едер Мілітао (Реал Мадрид), Габріел Магальяес (Арсенал), Маркіньйос (ПСЖ), Мурільйо (Ноттінгем Форест);
Півзахисники: Андре (Вулвергемптон), Андреас Перейра (Фулгем), Бруно Гімараес (Ньюкасл), Жерсон (Фламенго), Лукас Пакета (Вест Гем), Родріго (Реал Мадрид);
Нападники: Естевао (Палмейрас), Рафінья (Барселона), Луїс Енріке, Ігор Жезус (обидва — Ботафого), Савіньйо (Манчестер Сіті), Вінісіус Жуніор (Реал Мадрид).
Нагадаємо, 14 листопада бразильці гостюватимуть у збірної Венесуели, тоді як 20-го зустрінуться зі збірною Уругваю вдома.
Після десяти зіграних матчів колектив Дорівала Жуніора йде четвертим (із десяти) у турнірній таблиці південноамериканського відбору, маючи 16 залікових балів.