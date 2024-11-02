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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 1 листопада 2024 року.

Завершилася 982 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Генерал-лейтенант Юрій Содоль був звільнений з лав Збройних сил на підставі рішення ВЛК — заявила депутатка Безугла. Генштаб ЗСУ переспрямував на Міноборони запит hromadske щодо звільнення Содоля.

🔸 США оголосили про виділення пакета військової допомоги для України на $425 млн. Так, українська армія отримає снаряди для NASAMS, ракетних систем HIMARS, ракети класу "повітря-земля" та іншу зброю.

🔸 Минулий тиждень став для рф найуспішнішим за кількістю захопленої території за рік. Так, за минулий тиждень росіяни захопили 200 км², а з 6 серпня росія окупувала 1146 км², пише Bloomberg.

🔸 Син ексочільника СБУ Баканова купив під Києвом ділянку розміром майже 10 соток за втричі заниженою вартістю і вже добудовує на ній будинок — йдеться в розслідуванні "Схем".

🔸 У Пентагоні вважають, що основною проблемою України у війні проти росії є нестача військових. За їхніми оцінками, зараз їхня кількість дозволяє вести війну ще протягом 6-12 місяців. Уже через рік Україна, мовляв, зіткнеться з різким дефіцитом живої сили — пише New York Times.

🔸 Упродовж жовтня росіяни запустили по Україні 2023 "шахеди" та БпЛА невстановлених типів. 1185 з них було знищено/подавлено українськими захисниками, 738 одиниць локаційно втрачено, ще 29 БПЛА вийшли з повітряного простору України.