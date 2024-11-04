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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 3 листопада 2024 року.

Завершилася 984 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

- DeepState повідомив, що росіяни окупували села Курахівка та Шахтарське на Донеччині. Ворог уже на підступах до Курахового — головної цілі окупантів на Курахівському напрямку

- Google виклав на картах оновлені знімки, де видно розміщення українських військових систем. Після реакції Києва корпорація пообіцяла все виправити

- У Молдові відбувся другий тур виборів президента. Участь беруть чинна президентка Мая Санду та колишній генпрокурор країни Александр Стояногло. Наразі ЦВК підраховує результати з виборчих дільниць

- Військових з Повітряних сил ЗСУ справді направляють в піхоту. Про це повідомив начальник служби звʼязків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він також додав, що відсоток збиття цілей при цьому не зменшився

- У Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки заявили, що з огляду на поточну ситуацію на полі бою необхідно мобілізувати 500 тисяч громадян

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

Противник не припиняє спроб просуватися в глибину території України. На даний час ворог 110 разів атакував позиції Сил оборони. Найбільш активно діє на Курахівському та Покровському напрямках, де провів більш ніж половину від усіх атак.

Продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини – постраждали населені пункти Хрінівка, Грабовське, Волфине, Володимирівка, Журавка, Мхи, Ободи, Лугівка, Залізний Міст, Павлівка, Хотіївка та Чуйківка. Під удари ворожої авіації потрапили Братениця, Журавка, Новеньке та Басівка.

Також противник завдав 17 ударів по власній території, по Курщині на даний час прилетіло вже 25 КАБів.

Сьогодні на Харківському напрямку російські терористи поблизу Вовчанська двічі намагались проводити наступальні дії, отримали відсіч.

Одинадцять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивали ворожі штурми поблизу Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Берестового, Загризового, Кругляківки, Вишневого та Першотравневого.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи не припиняють атакувати в районах населених пунктів Греківка, Терни та Діброва. З початку доби на цьому напрямку українські воїни вже відбили сім з дев’яти ворожих атак. Бої тривають. По району Серебрянського лісу терористи завдали авіаційних ударів.

На даний час на Торецькому напрямку відбулося чотири ворожі атаки. Ворог атакував біля населених пунктів Торецьк та Щербинівка. Наші захисники дають гідну відсіч, дві атаки зупинено. Авіація агресора завдала бомбардувань по районах населених пунктів Дружба, Торецьк та Петрівка.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 19 атак позицій наших захисників в районах Миролюбівки, Лисівки, Променю, Сухого Яру, Новогродівки та Вишневого. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, відбили атаки противника. Основні зусилля окупанти зосередили біля Променю та Вишневого.

Найгарячіше сьогодні на Курахівському напрямку, де на даний час нараховується 54 бойових зіткнень, загарбники найактивніше намагаються просунутися в районах Вовченки, Гострого та Антонівки. Вісім боїв досі тривають.

На Времівському напрямку загарбники дев’ять разів йшли в наступ на позиції українських військ поблизу Трудового та Максимівки, два боєзіткнення тривають до цього часу.

Ворог завдав авіаційних ударів по районах Юрківки, Новоданилівки та Малої Токмачки на Оріхівському напрямку, скинувши вісім керованих авіаційних бомб.



На інших напрямках на даний час суттєвих змін не відмічено.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Минулої ночі Росія тероризувала Україну більш ніж 50 ударними дронами, а за тиждень завдала по різних наших регіонах ударів понад 900 бомбами, запустила близько 30 ракет і майже 500 «шахедів».

Більшість цих ударів була спрямована проти цивільних об’єктів і критичної інфраструктури.

І не просто більшість, а всі ці удари були б неможливі, якби ми мали достатню підтримку світу в очевидних речах. У далекобійності заради безпеки. У справді дієвих санкціях, які не дозволили б Росії імпортувати критично важливі компоненти для виробництва дронів і ракет, зокрема мікроелектроніку. А також у політичних рішеннях, які можуть знищити російське бажання воювати. Україна заслуговує на таку ж надійну безпеку, як і всі інші наші партнери у вільному світі".

Віримо у Збройні Сили України та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!