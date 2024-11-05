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27-річний футболіст продовжить кар'єру в Аль-Садді.

Колишній гравець італійського Наполі Адам Унас, який виступав за клуб кілька років тому, продовжить свою кар'єру в Катарі.

Він виступатиме за Аль-Садд — клуб, з яким пов'язане ім'я Хаві Ернандеса, який виступав за нього, а потім навіть тренував клуб після того, як він залишив Барселону в 2015-му.

Свій новий контракт 27-річний Унас підписав терміном на півроку, він виступатиме за клуб до 30 червня 2025 року, після чого сторони розглянуть можливість продовження угоди.

Не так давно алжирський футболіст виступав за французький Лілль, проте не зміг переконати там у цінності своїх послуг і влітку розлучився з "догами".

Раніше повідомлялося, що Хаві може очолити збірну Катару.