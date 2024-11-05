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Товариські матчі за участі "синьо-жовтих" відбудуться 15 і 19 листопада.

Офіційний сайт УАФ оголосив про п'ять змін у заявці збірної України U-21 на товариські матчі проти Португалії та Італії.

Захисники Володимир Салюк (Металіст 1925), Тарас Михавко та Костянтин Вівчаренко, а також півзахисники Валентин Рубчинський і Назар Волошин (усі — Динамо Київ) залишили раніше опублікований перелік викликаних до "молодіжки" гравців. Замінять їх захисники Едуард Козік (Колос), Микола Огарков (Шахтар) та Олексій Гусєв (Зоря), а також півзахисники Владислав Велетень (Колос) та Олег Федор (Рух).

Заявка збірної України U-21 :

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо Київ), Георгій Єрмаков (Олександрія), Іван Пахолюк (Колос);

Захисники: Арсеній Батагов (Трабзонспор), Роман Дідик, Віталій Роман (обидва — Рух), Ілля Крупський (Ворскла), Денис Кузик (Кривбас), Едуард Козік (Колос), Микола Огарков (Шахтар), Олексій Гусєв (Зоря);

Півзахисники: Антон Царенко, Максим Хлань (обидва — Лехія), Іван Варфоломєєв (Слован), Максим Мельниченко (Полісся), Олег Очеретько (Карпати), Максим Брагару (Динамо Київ), Олександр Яцик (Зоря), Ілля Квасниця, Олег Федор (обидва — Рух), Владислав Велетень (Колос);

Нападники: Богдан В'юнник (Лехія), Ігор Краснопір (Рух), Ігор Горбач (Зоря).

Нагадаємо, матч Португалія — ​​Україна стартує 15 листопада о 19:30, тоді як поєдинок Італія — Україна заплановано на 19 листопада (19:15).