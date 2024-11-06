Завершилася 986 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 У США обирають президента — за пост змагаються віцепрезидентка Камала Гарріс та експрезидент Дональд Трамп.

🔸 На Покровському напрямку російські військові розстріляли шістьох полонених бійців ЗСУ. Правоохоронці розпочали розслідування за фактом воєнних злочинів.

🔸 Українські військові мали перше зіткнення з військовими КНДР на території Курської області — підтвердив міністр оборони Умєров.

🔸 У кав'ярні "Сенс" у Києві чоловіки напали на дівчину, яка зробила їм зауваження через використання російської мови. Вона подала заяву в поліцію, там склали адмінпротокол про дрібне хуліганство.

🔸 У фігурантів схеми МСЕК щодо фальшивих інвалідностей знайшли таємні активи на мільйони гривень. Йдеться про житлові будинки, квартири, земельні ділянки, автомобілі, зброю та мільйони гривень на рахунках.

🔸 Зеленський не стане підписувати закон про "штрафи за дрова" — заявив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин. Водночас вето президент накласти вже не може, бо час для цього вже минув.

🔸 росіяни накопичують ресурси та готуються до активних бойових дій під Часовим Яром у Донецькій області — заявила речниця ОТУ "Луганськ". 

🔸 Депутат від "Слуги народу" Олександр Куницький, імовірно, втік з України. Він поїхав у відрядження за кордон і не повернувся вчасно — повідомляє Bihus.Info з посиланням на власні джерела.

🔸 Кабмін погодив звільнення Юрія Джигира з посади заступника міністра оборони України.

🔸 Україну чекає "одна з найважчих зим за всю незалежність" — попереджають урядовці. Для підготовки до опалювального сезону розробили два підходи — "стандартний" та "кризовий".

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Загалом, від початку цієї доби відбулося 131 бойове зіткнення.

Російські загарбники завдали по території України два ракетних та 71 авіаційний удар, застосувавши при цьому дві ракети та 101 КАБ, до того ж завдали 596 ударів дронами-камікадзе, здійснили понад три тисячі обстрілів населених пунктів та позицій наших захисників.

На Харківському напрямку ворог сім разів атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Липців, Вовчанська та Стариці. Всі атаки відбито, противник успіху не мав.

На Куп’янському напрямку ворог зосередив основні наступальні зусилля в районах населених пунктів Новоосинове та Лозова, де атакував сім разів, одна атака триває дотепер.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники дев’ять разів атакували позиції українців неподалік Загризового, Греківки, Новомихайлівки, Тернів та Торського. Всі атаки успішно відбиті нашими оборонцями.

На Сіверському напрямку наші війська відбивають одну атаку противника поблизу Білогорівки, ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбили два штурми поблизу Оріхово-Василівки, до того ж ворог завдав авіаційних ударів по Часовому Яру та Ступочкам.

На Торецькому напрямку росіяни один раз атакували сили оборони біля Торецька.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку окупанти 31 раз намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Промінь, Лисівка, Новогродівка, Крутий Яр, Селидове та Гродівка. Три боєзіткнення в районі Селидового досі тривають. Противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 219 окупантів, 85 з них — безповоротно. Також знищено два автомобілі та один міномет. Крім цього, пошкоджено БТР противника.

На Курахівському напрямку ворог 51 раз атакував наші позиції поблизу Вовченки, Степанівки, Іллінки, Берізки, Кремінної Балки, Новоселидівки, Новодмитрівки, Гострого, Максимільянівки, Антонівки, Єлизаветівки та Катеринівки. За уточненою інформацією, 24 бої продовжуються. На цьому напрямку було знешкоджено 191 окупант, 76 з них — безповоротно. Також знищено один автомобіль, одну бойову броньовану машину, одну окопну станцію РЕБ, один мотоцикл та один ворожий міномет.

На Времівському напрямку загарбники здійснили дев'ять наступальних дій неподалік населених пунктів Костянтинопольське та Трудове. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку авіаційних ударів некерованими ракетами зазнав населений пункт Білогір'я.

На Оріхівському напрямку мала місце одна марна спроба противника просунутись в напрямку наших позицій неподалік Оріхова.

На Придніпровському напрямку від початку доби відбулось три атаки противника, які наші оборонці успішно відбили.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Сьогодні варто відзначити воїнів 65-ї окремої механізованої бригади, 38-ї окремої бригади морської піхоти, 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша та 126-ї окремої бригади територіальної оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Хочу подякувати всім у світі, хто відреагував на появу в Росії північнокорейських солдатів. І хто відреагував не тільки словами, але й готує через це відповідні дії на підтримку нашого захисту тут, в Україні. Терор, на жаль, може поширюватись як вірус, коли не зустрічає достатньої протидії. Зараз протидія має стати достатньою. Достатньо сильною. Першими боями з північнокорейськими солдатами відкривається нова сторінка нестабільності у світі. Ми маємо разом зі світом зробити все, щоб цей російський крок на розширення війни, на справжню ескалацію, — щоб цей його крок став програшним. І для нього, і для Північної Кореї. Дякую всім, хто допомагає! Дякую всім, хто працює заради нашої держави і людей! Слава Україні!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!