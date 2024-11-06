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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 5 листопада 2024 року.

Завершилася 986 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 У США обирають президента — за пост змагаються віцепрезидентка Камала Гарріс та експрезидент Дональд Трамп.

🔸 На Покровському напрямку російські військові розстріляли шістьох полонених бійців ЗСУ. Правоохоронці розпочали розслідування за фактом воєнних злочинів.

🔸 Українські військові мали перше зіткнення з військовими КНДР на території Курської області — підтвердив міністр оборони Умєров.

🔸 У кав'ярні "Сенс" у Києві чоловіки напали на дівчину, яка зробила їм зауваження через використання російської мови. Вона подала заяву в поліцію, там склали адмінпротокол про дрібне хуліганство.

🔸 У фігурантів схеми МСЕК щодо фальшивих інвалідностей знайшли таємні активи на мільйони гривень. Йдеться про житлові будинки, квартири, земельні ділянки, автомобілі, зброю та мільйони гривень на рахунках.

🔸 Зеленський не стане підписувати закон про "штрафи за дрова" — заявив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин. Водночас вето президент накласти вже не може, бо час для цього вже минув.

🔸 росіяни накопичують ресурси та готуються до активних бойових дій під Часовим Яром у Донецькій області — заявила речниця ОТУ "Луганськ".

🔸 Депутат від "Слуги народу" Олександр Куницький, імовірно, втік з України. Він поїхав у відрядження за кордон і не повернувся вчасно — повідомляє Bihus.Info з посиланням на власні джерела.

🔸 Кабмін погодив звільнення Юрія Джигира з посади заступника міністра оборони України.

🔸 Україну чекає "одна з найважчих зим за всю незалежність" — попереджають урядовці. Для підготовки до опалювального сезону розробили два підходи — "стандартний" та "кризовий".