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Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Юнацької ліги УЄФА, що відбувся 6 листопада 2024 року.

У рамках четвертого туру Юнацької ліги УЄФА донецький Шахтар переміг швейцарський Янг Бойз (3:2).

Рахунок у матчі було відкрито 11 хвилині, коли у складі гостей відзначився Цимба. За 18 хвилин Цуканов зрівняв цифри на табло.

Ще до перерви "гірники" змогли не лише повести у рахунку, а й забезпечити перевагу у два м'ячі — авторами голів стали Костюк та Тютюнов. Остаточну крапку у матчі поставив Башмарін, який зрізав м'яч у свої ворота.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Янг Бойз у рамках 4 туру Юнацької ліги УЄФА-2024/25:

Шахтар U-19 – Янг Бойз U-19 3:2

Голи: Цуканов, 29, Костюк, 35, Тютюнов, 43 — Цимба, 11, Башмарін, 82 (автогол).

Шахтар U-19: Баглай, Огарков, Башмарін, Костюк, Дрозд, Давиденко, Галонський, Сметана (Трифаненко, 79), Цуканов, Тютюнов (Калюжний, 90+1), Ломага (Петрук, 68).