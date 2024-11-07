Завершилася 987 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Дональд Трамп переміг на президентських виборах у США, подолавши планку у 270 голосів, які були потрібні для цього. Камала Гарріс вже привітала його та закликала "бути президентом для всіх американців".

🔸 Зеленський привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах та заявив, що цінує його підхід "мир через силу".

"Провів чудову телефонну розмову з Президентом Трампом і привітав його з історичною та переконливою перемогою — цей результат став можливим завдяки його вражаючій виборчій кампанії. Відзначив його родину й команду за їхню прекрасну роботу.

Ми домовилися підтримувати тісний діалог і розвивати нашу співпрацю. Сильне й непохитне лідерство США є життєво важливим для світу і для справедливого миру", - вважає президент України.

🔸 ЄС має співпрацювати "особливо тісно" та "діяти як єдине ціле" — Шольц та Макрон закликали до єднання союзу на тлі перемоги Трампа.

🔸 Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів — до 7 лютого 2025 року.

🔸 За жовтень війська рф окупували близько 490 км² українських територій. Це найбільший показник за 2024 рік та за час російського наступу, який триває з жовтня 2023 року.

🔸 У ЗСУ пояснили, чому створюють нові бригади замість комплектування наявних — кажуть, що лише так можна швидко посилити потрібні ділянки фронту.

🔸 Дрони ГУР вперше уразили російські кораблі у Каспійському морі — за 1500 кілометрів від кордону. Пошкоджені ракетні кораблі "Татарстан" та "Дагестан".

🔸 Термін підготовки у навчальних центрах ЗСУ збільшили до 45 діб. Раніше на це виділялося 30 днів.

🔸 Зеленський уперше від початку повномасштабної війни відвідає Угорщину — він поїде на саміт Європейської політичної спільноти на запрошення Орбана.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

З початку доби відбулося 145 бойових зіткнень, противник завдав одногт ракетного (3 ракети), 35 авіаційних ударів (зокрема, задіяв 90 КАБ) та 513 ударів дронами-камікадзе, здійснив 3125 обстрілів позицій наших військ.

Поблизу Стариці та Вовчанська на Харківському напрямку російські терористи шість разів штурмували позиції українських підрозділів. Орієнтовні втрати ворога на напрямку склали 69 окупантів вбитими та пораненими, знищено артсистему, 28 БпЛА, три одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки, також пошкоджено артсистему та чотири одиниці автомобільної техніки.

Вісім разів ворог атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку поблизу Кучерівки, Петропавлівки та Кругляківки. На цей час триває одне боєзіткнення.

Позиції українських захисників в районах Дружелюбівки, Греківки, Торського та Тернів за минулий день на Лиманському напрямку десять разів штурмували російські війська. Досі триває п’ять атак ворога.

На Сіверському напрямку наші воїни зупинили три спроби противника покращити тактичне положення поблизу Білогорівки, одна атака ворога продовжується.

Поблизу Часового Яру та Кліщіївки невдачею завершились дві спроби загарбників просунутися вперед на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні чотири рази штурмували у районах Торецька, Диліївки та Щербинівки. Противник успіху не мав. Триває бій в Торецьку.

На Покровському напрямку загарбники впродовж дня загалом здійснили 38 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Променя, Лисівки та Селидового. Дванадцять боєзіткнень на напрямку ще тривають.

Інтенсивно атакує ворог наші підрозділи на Курахівському напрямку. На цей час доби нараховується 52 атаки. Терористи намагалися просунутися в районах Іллінки, Кремінної Балки, Новоселидівки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Антонівки та Катеринівки, на даний час точаться бої у 28 локаціях.

Триває два боєзіткнення поблизу Трудового на Времівському напрямку, всього поточної доби агресор шість разів штурмував передній край нашої оборони поблизу Трудового та Максимівки.

Безрезультатно для ворога закінчилась спроба просунутись вперед в напрямку Новоандріївки на Оріхівському напрямку.

На Придніпровському напрямку відбито три ворожі атаки, ворог успіху не мав.

Триває операція Сил оборони України в Курській області. Всього за сьогодні українські захисники відбили сім спроб окупантів потіснити наші підрозділи із займаних позицій.

Сьогодні відзначимо українських воїнів зі 126-ї окремої бригади територіальної оборони та 3-ї бригади оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана Національної гвардії України, які стійко стримують навалу переважаючих сил противника.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Сьогодні дійсно особливий день, і в усьому світі одна новина привертає всю увагу. Абсолютно переконливий результат виборів в Америці. Чітке лідерство Президента Трампа. Я вітаю із цією перемогою. 

Взагалі для нас в Україні, в усій Європі надзвичайно важливо було увесь час чути слова тоді ще 45-го Президента Сполучених Штатів про мир завдяки силі – peace through strength. І коли це буде принципом політики 47-го Президента Сполучених Штатів, Америка й увесь світ від цього точно виграють. Недаремно так часто тепер згадують Рональда Рейгана – люди хочуть упевненості, хочуть свободи, нормального життя. І для нас це життя без російської агресії та із сильною Америкою, із сильною Україною, із сильними союзниками. Ми в цьому році говорили вже з Президентом Трампом і телефоном у липні, і особисто на зустрічі у вересні, і це були хороші розмови. 

На рівні команд маємо взаємодію. Як і завжди, безперечно цінуємо двопартійну підтримку Сполучених Штатів. По всім пунктам Плану перемоги ми говорили. На зустрічі в Нью-Йорку, також на зустрічах у Вашингтоні – у Конгресі, в Білому домі. І щодо оборони, і щодо економіки, і щодо майбутнього після війни маємо потенціал для міцнішої співпраці. Це те, що зробить і Україну, і Америку, і весь вільний світ більш успішними.".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!