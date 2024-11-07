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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 6 листопада 2024 року.

Завершилася 987 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Дональд Трамп переміг на президентських виборах у США, подолавши планку у 270 голосів, які були потрібні для цього. Камала Гарріс вже привітала його та закликала "бути президентом для всіх американців".

🔸 Зеленський привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах та заявив, що цінує його підхід "мир через силу".

"Провів чудову телефонну розмову з Президентом Трампом і привітав його з історичною та переконливою перемогою — цей результат став можливим завдяки його вражаючій виборчій кампанії. Відзначив його родину й команду за їхню прекрасну роботу.

Ми домовилися підтримувати тісний діалог і розвивати нашу співпрацю. Сильне й непохитне лідерство США є життєво важливим для світу і для справедливого миру", - вважає президент України.

🔸 ЄС має співпрацювати "особливо тісно" та "діяти як єдине ціле" — Шольц та Макрон закликали до єднання союзу на тлі перемоги Трампа.

🔸 Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів — до 7 лютого 2025 року.

🔸 За жовтень війська рф окупували близько 490 км² українських територій. Це найбільший показник за 2024 рік та за час російського наступу, який триває з жовтня 2023 року.

🔸 У ЗСУ пояснили, чому створюють нові бригади замість комплектування наявних — кажуть, що лише так можна швидко посилити потрібні ділянки фронту.

🔸 Дрони ГУР вперше уразили російські кораблі у Каспійському морі — за 1500 кілометрів від кордону. Пошкоджені ракетні кораблі "Татарстан" та "Дагестан".

🔸 Термін підготовки у навчальних центрах ЗСУ збільшили до 45 діб. Раніше на це виділялося 30 днів.

🔸 Зеленський уперше від початку повномасштабної війни відвідає Угорщину — він поїде на саміт Європейської політичної спільноти на запрошення Орбана.