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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 7 листопада 2024 року.

Завершилася 988 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

- Заступник керівника ОП Олег Татаров щонайменше 9 разів літав до Москви після окупації Криму та вторгнення росії на схід України, з’ясували журналісти проєкту «Схеми». Сам Татаров назвав це фейком.

- Один з українських аеропортів відновить свою роботу до кінця січня 2025 року. Очікується, що літати з України погодяться п'ять або шість авіакомпаній.

- Радники Трампа пропонують змусити Україну не вступати в НАТО протягом 20 років, а також заморозити війну в обмін на продовження допомоги від США. Утім, сам республіканець поки не обрав конкретного плану — пише Wall Street Journal.

- Польський міністр оборони виступив проти передачі Україні винищувачів МіГ-29, додавши, що Польща передала стільки військової техніки, скільки змогла, але межею цьому є безпека країни.

- У Полтаві затримали поліціянта, місцевого бізнесмена та його помічника, яких підозрюють у побитті хлопця, який заступився за свою дівчину в одному з ресторанів міста.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

На Харківському напрямку російські терористи три рази штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська.

Дванадцять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу Петропавлівки, Кругляківки, Кіндрашівки, Колісниківки та Лозової підрозділи Сил оборони відбили всі атаки противника.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська 17 разів атакували українських захисників в районах Дружелюбівки, Греківки, Макіївки, Катеринівки, Тернів, Торського, Серебрянки, Білогорівки та Григорівки.

На Сіверському напрямку нашими захисниками відбито одну атаку в районі Переїзного. Противник завдав авіаудару в районі Закітного.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили шість спроб загарбників просунутись вперед в районах Ступочок та Білої Гори. Ще одна атака триває.

На Торецькому напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районі Торецька, де він, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Ще точаться два бої.

На Покровському напрямку, впродовж цієї доби, агресор 23 рази атакував наші позиції, в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Григорівки, Сухого Яру та Селидового, наші захисники відбили всі штурмові дії окупаційних військ.

За наявною інформацією, втрати окупантів на напрямку за сьогодні складають 357 осіб вбитими та пораненими, знищено міномет, п’ять бойових броньованих машин, танк, сім одиниць автомобільної техніки, також було пошкоджено гармату, танк, два автомобілі та дві бойові броньовані машини.

Найгарячіше сьогодні на Курахівському напрямку, де загарбники на цей час доби здійснили 50 спроб просунутись вперед. В основному бої тривають біля Іллінки, Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Сонцівки, Максимільянівки, Антонівки, Дальнього та Катеринівки. Також противник завдав авіаударів в районах населених пунктів Курахово, Дальнє та Антонівка.

На Времівському напрямку за сьогодні агресор п’ять разів штурмував передній край нашої оборони в районі Трудового, Розливу та Сухих Ялів. Противник активно застосовував авіацію по районах населених пунктів Новопіль, Темирівка, Новодарівка та Велика Новосілка.

На Оріхівському напрямку ворог завдав авіаударів КАБами в районах населених пунктів Запоріжжя, Мала Токмачка, Новопавлівка, Новоандріївка, Степногірськ, скинувши при цьому дев’ять авіабомб.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив три безрезультатні спроби штурму позицій українських підрозділів.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте розповів про ситуацію на полі бою, зокрема про участь північнокорейських військових у російській агресії проти України. Потрібна більш рішуча реакція країн Заходу на нову роль Північної Кореї в російсько-українській війні.

Говорили й щодо виконання рішень Вашингтонського саміту НАТО, зокрема про посилення ППО, інвестицій в українське виробництво снарядів, дронів і далекобійних засобів.

Україна потребує дозволу на використання далекобійної зброї по військових об’єктах на території Росії".

Віримо у Збройні Сили України та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!