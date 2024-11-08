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У листопаді "синьо-жовті" проведуть три кваліфікаційних поєдинки.

Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко визначився з переліком гравців, які братимуть участь у кваліфікаційному раунді чемпіонату Європи-2025, передає офіційний сайт УАФ.

До юнацької національної команди викликані 22 виконавці. Із 13-го по 19 листопада їм протистоятимуть збірні Нідерландів, Казахстану та Словенії.

Заявка збірної України U-19 :

Воротарі: В'ячеслав Суркіс (Динамо Київ), Назар Макаренко (Олександрія), Маркіян Бакус (Рух Львів);

Захисники: Денис Дикий, Владислав Захарченко, Максим Коробов (всі — Динамо Київ), Владислав Шершень (Колос), Данієль Вернаттус, Кирило Дігтярь (обидва — Металіст), Олександр Гавриленко (Шльонськ Вроцлав);

Півзахисники: Данило Іщенко, Кирило Осипенко, Богдан Редушко (всі — Динамо Київ), Віктор Цуканов (Шахтар Донецьк), Геннадій Синчук (Металіст), Ілля Хруник (Прикарпаття), Артем Гусол (Колос), Крістіан Шевченко (Вотфорд), Захар Бауманн (Манчестер Юнайтед), Максим Лень (Фортуна Дюссельдорф);

Нападники: Матвій Пономаренко (Динамо Київ), Олександр Ломага (Шахтар Донецьк).

Нагадаємо, нещодавно в УАФ повідомили про отримання Захаром Бауманном українського громадянства.