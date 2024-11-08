Англія

Вихованець манкуніанців готовий представляти Україну на міжнародній арені.

Центральний півзахисник Манчестер Юнайтед Захар Бауманн отримав паспорт громадянина України, передає офіційний сайт УАФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Талановитий інсайд Манчестер Юнайтед, який може грати у збірній

України. Знайомимось із Заком Бауманном

Бауманн — уродженець Болтона, але має українське коріння. Батьки 17-річного гравця є вихідцями з Коломиї, що на Івано-Франківщині. Зак уже отримав українське громадянство.

"Я дуже радий, що врешті став громадянином України й що тепер зможу представляти свою країну на міжнародній арені. Є хвилювання, але позитивне, тому що я відчуваю підтримку багатьох людей. Не можу дочекатися знайомства з командою. І вперед до нашої перемоги! І не тільки на футбольному полі", — заявив він.

У вересні 2024 року Бауманн підписав свій перший професійний контракт із МЮ. На його рахунку один гол та один асист у дев'яти матчах за молодіжні команди манкуніанців у всіх турнірах поточної кампанії. Раніше він уже тренувався з основним колективом клубу.