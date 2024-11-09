Завершилася 989 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Україна повернула тіла 563 полеглих загиблих військових.

🔸 Окупаційну владу Криму запросили на сесію Всесвітнього форуму міст, який відбувається за підтримки ООН. У МЗС України це вважають "обурливим порушенням норм міжнародного права".

🔸 Волонтер та блогер Сергій Стерненко заявив, що його оголошення в розшук через неявку до ТЦК є "прямою вказівкою" Сирського. В Одеському ТЦК відкинули звинувачення в тому, що оголосили Стерненка у розшук через помсту за його критику.

🔸 Уряд ухвалив рішення про надбавку до заробітної плати вчителів у 2025 році.

🔸 Адміністрація Байдена дозволила відправити американських військових підрядників в Україну для обслуговування та ремонту наданої ЗСУ техніки — повідомили Reuters та CNN.

🔸 Україна розірвала угоду про авіасполучення з Іраном — повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

🔸 Ілон Маск був на лінії, коли Зеленський зідзвонився з Трампом після його перемоги на виборах — пише видання Axios.

🔸 Трамп розуміє, що не зможе змусити Україну піти на поступки, якщо вона не отримає щось натомість. Про це з посиланням на високопоставленого чиновника, поінформованого про розмову Трампа з європейськими лідерами пише Bloomberg.

🔸 Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який у 2022 році керував обороною Миколаєва, повідомив про звільнення зі служби за станом здоров'я.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Загалом від початку цієї доби відбулося 164 бойових зіткнення.

Російські загарбники завдали по території України 3 ракетних та 62 авіаційних ударів, застосувавши п’ять ракет та скинувши 100 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 453 дрони-камікадзе та здійснили понад три з половиною тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку ворог чотири рази без успіху атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Вовчанська. Крім того, російські загарбники завдали авіаційних ударів по населених пунктах Вовчанськ, Одноробівка та Харків, скинувши вісім авіабомб.

На Куп’янському напрямку противник 14 разів проводив наступальні штурми у районах Кіндрашівки, Колісниківки, Загризового, Лозової та Берестового. Українські захисники відбили 13 атак, ще одне боєзіткнення поблизу Берестового наразі триває. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Ківшарівка, Новоосинове та Богуславка.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 11 разів атакували позиції українців неподалік Греківки, Зарічного, Тернів, Торського та Григорівки. Одне боєзіткнення триває дотепер.

Оборонці української землі стримують натиск ворога на Сіверському напрямку, на даний час відбили чотири атаки противника в районі населеного пункту Білогорівка, поблизу Верхньокам'янського точиться одне боєзіткнення.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили одну наступальну дію росіян поблизу населеного пункту Бондарне.

На Торецькому напрямку росіяни 10 разів атакували сили оборони біля Торецька та Щербинівки, три боєзіткнення ще тривають. Загарбницька армія активно застосовувала авіацію протягом дня, так було завдано ударів по районах населених пунктів Диліївка, Дружба, Торецьк, Щербинівка та Петрівка.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 34 рази намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Миролюбівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Селидове, Вишневе та Чумацьке. Три атаки досі тривають.

Противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 290 окупантів, 133 з них — безповоротно. Крім цього, знищено сім бойових броньованих машин, чотири мотоцикли та один бліндаж.

На Курахівському напрямку ворог 40 разів атакував наші позиції поблизу Іллінки, Берестків, Новоселидівки, Новодмитрівки, Вознесенки, Максимівки, Антонівки та Катеринівки. За уточненою інформацією, досі точиться 21 боєзіткнення. З початку доби знешкоджено 149 окупантів, 48 з них — безповоротно, також знищено дві одиниці ББМ, один автомобіль, чотири мотоцикли, одну станцію РЕБ, один генератор та одну станцію супутникового зв'язку.

На Времівському напрямку загарбники здійснили шість наступальних дій неподалік Трудового, Костянтинопільського та Сухих Ялів. Чотири атаки вже відбито, одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку ворог намагається просунутись поблизу Новоандріївки. Українські захисники відбили один ворожий штурм, на цей час незавершеними лишаються ще три боєзіткнення. Окупант завдав авіаційного удару по районах населених пунктів Лобкове та Новоандріївка.

Три рази на Придніпровському напрямку росіяни зазнали поразки, атакуючи оборонні рубежі українців.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Сьогодні варто відзначити воїнів 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, 54 окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Була сьогодні доповідь Головкома. Фронт. Курахівський напрямок, Покровський напрямок – найскладніші зараз. Військове командування, командування бригад працюють над посиленням позицій. 

Продовжив нашу державну традицію шани до Героїв України – воїнів, які проявили надзвичайну хоробрість і заслуговують на надзвичайну вдячність. Ще 30 квартир для наших українських Героїв. Воїни і родини воїнів Сухопутних військ, Повітряних сил, ВМС, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій, ТрО, Національна гвардії України, а також працівника ДСНС України в Харківській області – на жаль, загиблого Героя України.

Це завжди буде в Україні основою політики героїв – наша не тільки пам’ять про тих, хто врятував Україну своєю сміливістю, але й наша здатність показати державну шану конкретними діями, конкретними рішеннями, конкретним піклуванням про українських героїв.

Вдячний усім, хто з Україною! Слава Україні!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!