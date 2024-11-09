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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 8 листопада 2024 року.

Завершилася 989 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Україна повернула тіла 563 полеглих загиблих військових.

🔸 Окупаційну владу Криму запросили на сесію Всесвітнього форуму міст, який відбувається за підтримки ООН. У МЗС України це вважають "обурливим порушенням норм міжнародного права".

🔸 Волонтер та блогер Сергій Стерненко заявив, що його оголошення в розшук через неявку до ТЦК є "прямою вказівкою" Сирського. В Одеському ТЦК відкинули звинувачення в тому, що оголосили Стерненка у розшук через помсту за його критику.

🔸 Уряд ухвалив рішення про надбавку до заробітної плати вчителів у 2025 році.

🔸 Адміністрація Байдена дозволила відправити американських військових підрядників в Україну для обслуговування та ремонту наданої ЗСУ техніки — повідомили Reuters та CNN.

🔸 Україна розірвала угоду про авіасполучення з Іраном — повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

🔸 Ілон Маск був на лінії, коли Зеленський зідзвонився з Трампом після його перемоги на виборах — пише видання Axios.

🔸 Трамп розуміє, що не зможе змусити Україну піти на поступки, якщо вона не отримає щось натомість. Про це з посиланням на високопоставленого чиновника, поінформованого про розмову Трампа з європейськими лідерами пише Bloomberg.

🔸 Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який у 2022 році керував обороною Миколаєва, повідомив про звільнення зі служби за станом здоров'я.