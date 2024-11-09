Інше

Легенда мексиканського футболу.

Рекордсмен збірної Мексики за кількістю проведених матчів Андрес Гвардадо оголосив про завершення професійної ігрової кар'єри.

"Я хотів би публічно оголосити про своє рішення покинути футбол наприкінці цього сезону та завершити професійну кар'єру після 19 років. Хочу подякувати президенту Леона Хесусу Мартінесу, який дав мені можливість завершити кар'єру в Мексиці. Я знаю, що все склалося не так, як ми хотіли, але я пишаюся причетністю до цього клубу.

У нас ще залишається невелика надія зіграти в плей-офф, сподіваюся, що це станеться, але якщо ні, то недільний матч стане останнім у моїй кар'єрі. Я йду з вдячністю і гордістю за все, чого я зміг досягти, за те, що виконав свою мрію", — написав Гвардадо на своїй сторінці в Instagram.

На рахунку Андреса Гвадрадо 182 матчі за збірну Мексики та 28 забитих голів. У складі національної команди 38-річний гравцеь тричі вигравав Кубок КОНКАКАФ. Також він приймав участь в крайніх п'яти чемпіонатах світу - у Німеччині (2006), ПАР (2010), Бразилії (2014), країні-гній (2018) та Катарі (2022).

На клубному рівні Гвадрадо двічі ставав чемпіоном Нідерландів у складі ПСВ та вигравав Кубок Іспанії разом з Бетісом.